Рабочие химпредприятий попросили у Зеленского диалога и недопущения сокращения рабочих мест в отрасли

23 июня трудовые коллективы предприятий химической отрасли Украины обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно возможного завершения специальных расследований в отношении импорта минеральных удобрений в Украину без введения каких-либо мер, направленных на защиту внутреннего рынка и отечественных химических предприятий.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершило 2 специальных расследование в отношении импорта минеральных удобрений в Украину. И по результатам расследований было подтверждено наличие фактов и обстоятельств, которые являются правовой основой для введения специальных ограничительных мер в отношении импортных минеральных удобрений на внутреннем украинском рынке.

Однако целый ряд государственных служащих ссылаются на якобы личное решение Президента Украины о нецелесообразности защиты химических предприятий, которое якобы было озвучено Зеленским во время встречи с представителями частного аграрного бизнеса и их ассоциаций (встреча состоялась в конце позапрошлой неделе в Офисе Президента Украины), на которую, к сожалению, не были приглашены представители украинского химпрома.

В письме указано, что на отечественных химических предприятиях - производителях удобрений (АО "Днипроазот", ЗАО "Ривнеазот", ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот", АО "Одесский припортовый завод", ОАО "Днепровский завод минеральных удобрений" (ДЗМУ), ПАО "Сумыхимпром", ЧАО "Азот", предприятиях компании "Гросдорф") сегодня работает около 20 тыс. человек. Часть предприятий уже начала сокращение персонала из-за тяжелого финансового состояния, усиленный также карантинными мероприятиями. Крупные предприятия увольняют 5% персонала уже сегодня, малые предприятия химотрасли сокращают 10% персонала. Большинство химпредприятий являются градообразующими. В большинстве семей заработная плата является единственным источником дохода.

Отказ от защиты химпредприятий и не введение квот продолжит этот тренд: тысячи человек будут уволены, или до 40% персонала к концу текущего года.

Авторы письма попросили Президента Украины разобраться с проблемой досконально, выслушав все позиции и точки зрения. По меньшей мере, услышать голос украинского химпрома, представители которого стремятся довести до сведения Зеленского объективную информацию, а не только голос лоббистов импорта.

Письмо подписали председателя правления и руководители профсоюзов АО "Днипроазот", ЗАО "Ривнеазот", ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот", АО "Одесский припортовый завод", ОАО "Днепровский завод минеральных удобрений" (ДЗМУ), ПАО "Сумыхимпром", ЧАО "Азот".