Нужно лучше расследовать преступления, а не пенять на адвокатов, - правозащитник о заявлениях Данишевской

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что комментировать работу адвокатов и прокуроров в контексте обвинительных приговоров не корректно со стороны главы Верховного суда Валентины Данишевской.

Об этом Захаров сказал Українським Новинам.

По его словам, в Украине и так выносят значительное количество обвинительных приговоров. Но в случаях, когда приговор суда мягче, чем том, о котором просит обвинение, часто проблема не в качестве работы прокуроров или адвокатов.

«Она (Данишевская, - ред.) имела ввиду, наверное, то, что много дел в судах из-за сильных адвокатов рассыпаются и трудно формировать обвинение. Но это не означает, что подсудимых оправдывают. Как правило, нет. Просто им дают значительно меньшее наказание, чем требовало обвинение, поскольку нет доказательств», - отметил правозащитник.

Захаров подчеркнул, что для того, чтоб исправить ситуацию, акцент стоит делать на тщательности расследования.

«Нужно делать противоположный вывод – чтобы было более качественное расследование, и чтобы доказательства были такими, которые нельзя было оспорить в суде. У нас именно с этим плохо. Не умеют расследовать преступления, как следует… все нужно менять на самом деле. А кивать на то, что у нас плохая прокуратура и сильные адвокаты… нужно лучше расследовать преступления», - считает правозащитник.

Он подчеркнул, что высказывания главы Верховного суда по этому вопросу являются некорректными.

«Я думаю, что это не корректное выражение. Странно, что она такое сказала. Я не мог спрогнозировать такое выражение с ее стороны», - отметил Захаров.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Александр Дульский считает, что высказывание главы Верховного суда Валентины Данишевской о невозможности постановления обвинительных приговоров из-за сильной адвокатуры, напоминает систему осуждения невиновных, которая существовала в Советском Союзе.