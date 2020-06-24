подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июня 2020, среда, 13:44 14
Судебная власть 2020-06-24T13:51:26+03:00
Українські Новини
Нужно лучше расследовать преступления, а не пенять на адвокатов, - правозащитник о заявлениях Данишевской

Нужно лучше расследовать преступления, а не пенять на адвокатов, - правозащитник о заявлениях Данишевской

Николай Савенко
Верховный Суд, Захаров, Приговоры, заявления, Валентина Данишевская, Адвокатура
Евгений Захаров Фото: LIGA.net
Евгений Захаров Фото: LIGA.net

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что комментировать работу адвокатов и прокуроров в контексте обвинительных приговоров не корректно со стороны главы Верховного суда Валентины Данишевской.

Об этом Захаров сказал Українським Новинам.

По его словам, в Украине и так выносят значительное количество обвинительных приговоров. Но в случаях, когда приговор суда мягче, чем том, о котором просит обвинение, часто проблема не в качестве работы прокуроров или адвокатов.

«Она (Данишевская, - ред.) имела ввиду, наверное, то, что много дел в судах из-за сильных адвокатов рассыпаются и трудно формировать обвинение. Но это не означает, что подсудимых оправдывают. Как правило, нет. Просто им дают значительно меньшее наказание, чем требовало обвинение, поскольку нет доказательств», - отметил правозащитник.

Захаров подчеркнул, что для того, чтоб исправить ситуацию, акцент стоит делать на тщательности расследования.

«Нужно делать противоположный вывод – чтобы было более качественное расследование, и чтобы доказательства были такими, которые нельзя было оспорить в суде. У нас именно с этим плохо. Не умеют расследовать преступления, как следует… все нужно менять на самом деле. А кивать на то, что у нас плохая прокуратура и сильные адвокаты… нужно лучше расследовать преступления», - считает правозащитник.

Он подчеркнул, что высказывания главы Верховного суда по этому вопросу являются некорректными.

«Я думаю, что это не корректное выражение. Странно, что она такое сказала. Я не мог спрогнозировать такое выражение с ее стороны», - отметил Захаров.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Александр Дульский считает, что высказывание главы Верховного суда Валентины Данишевской о невозможности постановления обвинительных приговоров из-за сильной адвокатуры, напоминает систему осуждения невиновных, которая существовала в Советском Союзе.

Больше новостей о: Верховный Суд Захаров Приговоры заявления Валентина Данишевская Адвокатура

Александр Захаров: концессия в портовой отрасли бе...
Судья ВСУ Каныгина о заявлениях Данишевской: "Нель...
Заявления Данишевской о сложности вынесения обвини...
Данишевская считает адвокатов препятствием для пол...
Киев вводит новые послабления карантина. Открываются рестораны, кафе, кинотеатры и бассейны
В Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом за сутки
Новости
В Киеве кафе и рестораны получили разрешение открыться полностью: какие условия 14:02
Корниенко и Арахамия заявляют, что видео с их разговором об Аллахвердиевой смонтировано 13:57
Дорога в Раховском районе. Фото: zk.dsns.gov.ua
В Закарпатской области паводок затопил дома и разрушил дороги: фото и видео последствий 13:48
"Фармак" инвестировал в экологические проекты более 55 млн гривен за последние 5 лет 13:48
Нужно лучше расследовать преступления, а не пенять на адвокатов, - правозащитник о заявлениях Данишевской 13:44
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
В единственной зеленой зоне Софиевской Борщаговки собираются делать парк 09:12
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Деркач обнародовал новую порцию записей разговоров "голосов, похожих на Байдена и Порошенко" 16:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
больше новостей
На Прикарпатье из-за наводнений полетели Аваков и Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok