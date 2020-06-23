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23 июня 2020, вторник, 13:50 189
Судебная власть 2020-06-23T14:15:01+03:00
Українські Новини
Заявления Данишевской о сложности вынесения обвинительных приговоров из-за сильной адвокатуры - проявление сов

Заявления Данишевской о сложности вынесения обвинительных приговоров из-за сильной адвокатуры - проявление советского прошлого, - Дульский

Николай Савенко
Обвинения, Верховный Суд, Критика, заявления, Валентина Данишевская, Адвокатура, Дульский
Александр Дульский. Фото: пресс-служба
Александр Дульский. Фото: пресс-служба

Адвокат Александр Дульский считает, что высказывание главы Верховного суда Валентины Данишевской о невозможности постановления обвинительных приговоров из-за сильной адвокатуры, напоминает систему осуждения невиновных, которая существовала в Советском Союзе.

Об этом он сказал Українським Новинам.

«Сегодня адвокаты настроены по отношению к Данишевской категорично, поскольку такие выражения, как невозможность вынесения обвинительных приговоров из-за сильной адвокатуры или же из-за того, что адвокатура сильнее прокуратуры, есть ничто иное, как проявление советского прошлого - обвинительного уклона и осуждения людей за преступления, которые они не совершали. Ведь такая деятельность адвоката в сегодняшних условиях, когда против него выступает прокурор и очень часто сам судья, обуславливает необходимость построения новых стратегий и тактик защиты в любых производствах. Если Данишевская, таким образом, желает вынести больше обвинительных приговоров, чем в 2019 году, то она должна сменить кресло и перейти на работу в органы прокуратуры. Ведь суд является непредвзятым арбитром и выносит справедливый вердикт - то есть ни в коем случае не ориентирован на обвинительный приговор. По моему глубокому убеждению, глава Верховного суда должна уйти в отставку», - сказал Дульский.

Также он прокомментировал рекомендацию Данишевской адвокатам быть скромнее в своих заработках.

«Адвокаты зарабатывают столько, сколько им платят доверители и это нормально, а судьи зарабатывают столько, сколько им платит государство. Показателен тот факт, что 5 млн гривен дохода Данишевской за 2019 год является большей суммой, чем множество украинских адвокатов заработали за 2018 и 2019 годы. Лезть в карман адвокатов не корректно.

Дульский убеждён, что украинская адвокатура сильна и независима, и благодаря этому она способна противостоять обвинительному уклону правосудия в Украине.

"Нельзя быть адвокату скромнее в условиях государственного произвола, когда независимость судебной власти существует только бумаге. Украинский адвокат всегда стоял на страже закона, не позволяя принимать решения в ручном режиме, ломать через колено нормы Конституции и Декларации прав человека», - заявил Дульский.

Он подчеркнул, что украинская адвокатура критически оценила такие заявления Данишевской, и реакция со стороны адвокатов будет соответствующей.

Как сообщали Українські Новини, Совет адвокатов требует от главы Верховного суда Данишевской подать в отставку из-за последних заявлений.

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