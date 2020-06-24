"Фармак" инвестировал в экологические проекты более 55 млн гривен за последние 5 лет

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) инвестировала в экологические проекты более 55 млн гривен за последние 5 лет.

Об этом говорится в сообщении компании.

""Фармак" – экологически сознательная компания. В 2019 году потребление электроэнергии уменьшилось на 10%; газа на 23% на гривну выпущенной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Количество выбросов уменьшилось на 22,99%. За последние 5 лет на экологические проекты было потрачено в общей сложности более 55 млн гривен. В 2020 году более 100 000 евро было инвестировано в модернизацию Участка по очистке промышленных сточных вод Департамента по производству АФИ", - сказал операционный директор АО "Фармак" Павел Павлик.

По его словам, всё это отвечает не только миссии, целям и политике компании, но и целям Глобального договора ООН в сфере защиты окружающей среды.

""Фармак" стал первой фармацевтической компанией, присоединившейся к Сети Глобального договора ООН. А в 2019 году исполнительный директор вошел в состав наблюдательного совета Сети в Украине", – отметил Павлик.

Как сообщали Українськi Новини, "Фармак" предоставит школам гранты на реализацию экопроектов в рамках проекта "Экошкола".

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.