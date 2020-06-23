Замечательный крестный. Оксана Марченко рассказала об отношениях с Путиным

Известная телеведущая, супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что она была инициатором того, чтобы президент РФ Владимир Путин стал крестным для дочери Дарьи. Об этом он рассказала в интервью "Стране".

"Инициатором была я. Попросила мужа обратиться с просьбой к Владимиру Владимировичу, чтобы он покрестил нашу дочь", - рассказала Марченко.



Телеведущая сообщила, что выбор Путина крестным — личная духовная история.



"Это личная духовная история, о которой, возможно, я когда-нибудь расскажу. Что же до крестного, то давайте сразу разделим Путина — как президента Российской Федерации, и Путина — как православного человека, крестившего нашу дочь. Только в контексте православного человека я хочу о нем говорить. Поэтому я его и выбрала"



По словам Марченко, Путин регулярно общается с крестницей.



"Он замечательный крестный, который регулярно общается с крестницей. Поздравляет ее с днями рождения. Если когда-либо она посчитает нужным что-то рассказать об этом общении, она это сделает. А мы, естественно, общаемся с Владимиром Владимировичем, поддерживаем отношения. Более того — если бы у меня был еще один ребенок, я снова попросила бы стать крестным именно его", - подытожила она.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что Медведчук записал на жену фирму с яхтой за 200 миллионов долларов.