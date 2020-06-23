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23 июня 2020, вторник, 20:00 187
Силовые структуры 2020-06-23T20:00:21+03:00
Українські Новини
ГБР потратит треть миллиона на спортинвентарь и 50 спальных мешков

ГБР потратит треть миллиона на спортинвентарь и 50 спальных мешков

Надежда Комендантова
Спорт, Госзакупки, Спальный мешок, ГБР, Перчатки
ГБР Фото: ГБР
ГБР Фото: ГБР

Госбюро расследований планирует купить инвентарь для спортивных игр на открытом воздухе за 50 тыс. гривен и 50 спальных мешков за 270 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Ожидаемая стоимость инвентаря для игр составляет 48 195 гривен.

Тендер объявлен 18 июня.

Ожидаемая стоимость спальных мешков - 268 770 гривен, то есть 5,3 тыс. гривен за один мешок.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР во время карантина объявило тендер по закупке 50 пар тактических перчаток за 83 тыс. гривен.

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