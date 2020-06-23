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23 июня 2020, вторник, 18:25 24
Lifestyle 2020-06-23T18:30:01+03:00
Українські Новини
Эксперты рассказали, как уберечь подростков от наркотиков

Эксперты рассказали, как уберечь подростков от наркотиков

Надежда Комендантова
Наркотики, Интер, Подростки, Наркозависимость, Касается каждого
Наркотики.
Наркотики.

Во вторник, 23 июня, в 18:00 в эфире "Интера" – выпуск социального ток-шоу "Касается каждого" – "Доступная опасность". В нем пойдет речь о том, с чем сталкиваются практически все подростки в наше время, – о наркотиках. И о людях, которые своими силами, как могут, борются с их распространением.

Юлия Басс работает учителем физкультуры в одной из столичных школ и учит детей вести здоровый образ жизни. Ей практически ежедневно попадаются на глаза зашифрованные сообщения о доступных наркотиках: их оставляют на стенах домов, в подземных переходах.

"Я хочу обратить внимание родителей, что наркотики с каждым годом становятся все ближе и доступнее для детей, – говорит педагог. – Они могут их легко приобрести, и мы, взрослые, должны с этим что-то делать. Я видела не один раз, например, как человек заходит на территорию школы и делает так называемую "кладку". К сожалению, сегодня доступ к наркотикам легко могут получить даже маленькие дети".

Еще одному герою программы, Даниле, 17 лет. Запрещенные вещества он начал употреблять в 14. Тогда не думал о том, что "крутое развлечение" так быстро станет зависимостью. Парень говорит, что найти дозу очень легко: дети чуть ли не с седьмого класса знают, что означают надписи на стенах с адресами определенного рода сайтов. "У тебя есть 200 гривен, телефон, ты находишь через адрес в сети, куда скинуть деньги, через пять минут получаешь координаты, где забрать наркотики, идешь и забираешь", – описывает свой опыт парень.

Своей историей поделилась мама одной из киевских школьниц. Она нашла в сумке дочери странное вещество, провела собственное расследование и выяснила, что это наркотики. Когда женщина обратилась в полицию, по ее словам, ей ответили: "Уходите. Никому не нужны проблемы". Но куда бежать родителям, чьи дети стали жертвами торговцев запрещенными веществами? Ведь в обществе к наркоманам отношение резко отрицательное. Даже если это ребенок.

 "По статистике в Украине каждый пятый подросток пробовал наркотики, – говорит ведущий программы Андрей Данилевич. – Год за годом возраст детей, которые сталкиваются с наркотиками, снижается. В наши дни первое знакомство с запрещенными препаратами происходит у подростков – вдумайтесь! – в 12 лет".

Журналисты "Касается каждого" вместе с Юлией Басс провели эксперимент. Они останавливали взрослых прохожих возле одной из надписей на стене дома, рекламирующей наркотики, и спрашивали, знают ли люди, что это за надпись? Результаты опроса поражают! О них – сегодня в эфире программы.

Почему наркотическая зависимость молодеет с каждым годом? Как остановить статистику подростковой наркомании? Об этом в студии программы будут говорить руководитель международной антинаркотической ассоциации  г. Киева Алексей Линник; врач-психиатр, нарколог Павел Попандопуло; певица Злата Огневич и певец Александр Кривошапко.

Не пропустите выпуск ток-шоу "Касается каждого" – "Доступная опасность" – сегодня в 18:00 на телеканале "Интер".

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