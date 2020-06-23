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23 червня 2020, вівторок, 18:25 4
Lifestyle 2020-06-23T20:30:03+03:00
Українські Новини
Експерти розповіли, як уберегти підлітків від наркотиків

Експерти розповіли, як уберегти підлітків від наркотиків

Надежда Комендантова
Наркотики, підлітки, Наркотики в школі, Думка експерта, Столичні школи
Наркотики.
Наркотики.

У той час, як у Білорусі влада вирішила ввести в школах обов'язкове тестування на вживання наркотиків у вівторок, 23 червня, о 18:00 в ефірі "Інтера" – випуск соціального ток-шоу "Стосується кожного" – "Доступна небезпека". У ньому піде мова про те, з чим стикаються практично всі підлітки в наш час, – про наркотики. І про людей, які своїми силами, як можуть, борються з їх розповсюдженням.

Юлія Басс працює вчителем фізкультури в одній зі столичних шкіл і вчить дітей вести здоровий спосіб життя. Їй практично щодня трапляються на очі зашифровані повідомлення про доступні наркотики: їх залишають на стінах будинків, у підземних переходах.

"Я хочу звернути увагу батьків, що наркотики з кожним роком стають все ближче і доступніше для дітей, – говорить педагог. – Вони можуть їх легко придбати, і ми, дорослі, повинні з цим щось робити. Я бачила не один раз, наприклад, як людина заходить на територію школи і робить так звану "кладку". На жаль, сьогодні доступ до наркотиків легко можуть отримати навіть маленькі діти".

Ще одному герою програми, Данилові, 17 років. Заборонені речовини він почав вживати в 14. Тоді не думав про те, що "крута розвага" так швидко стане залежністю. Хлопець каже, що знайти дозу дуже легко: діти мало не з сьомого класу знають, що означають написи на стінах з адресами певного роду сайтів. "У тебе є 200 гривень, телефон, ти знаходиш через адресу в мережі, куди скинути гроші, через п'ять хвилин отримуєш координати, де забрати наркотики, йдеш і забираєш", – описує свій досвід хлопець.

Своєю історією поділилася мама однієї з київських школярок. Вона знайшла в сумці дочки дивна речовина, провела власне розслідування і з'ясувала, що це наркотики. Коли жінка звернулася в поліцію, за її словами, їй відповіли: "Йдіть. Нікому не потрібні проблеми". Але куди бігти батькам, чиї діти стали жертвами торговців забороненими речовинами? Адже в суспільстві до наркоманів ставлення різко негативне. Навіть якщо це дитина.

"За статистикою в Україні кожен п'ятий підліток пробував наркотики, – каже ведучий програми Андрій Данилевич. – Рік за роком вік дітей, які стикаються з наркотиками, знижується. В наші дні перше знайомство із забороненими препаратами відбувається у підлітків – вдумайтеся! – у 12 років".

Журналісти "Стосується кожного", разом з Юлією Басс провели експеримент. Вони зупиняли дорослих перехожих біля однієї з написів на стіні будинку, що рекламує наркотики, і запитували, чи знають люди, що це за напис? Результати опитування вражають! Про них – сьогодні в ефірі програми.

Чому наркотична залежність молодіє з кожним роком? Як зупинити статистику підліткової наркоманії? Про це у студії програми будуть говорити керівник міжнародної антинаркотичної асоціації р. Києва Олексій Линник; лікар-психіатр, нарколог Павло Попандопуло; співачка Злата Огневич і співак Олександр Кривошапко.

Не пропустіть випуск ток-шоу "Стосується кожного" – "Доступна небезпека" – сьогодні о 18:00 на телеканалі "Інтер".

Нагадаємо, у Борисполі на території школи затримали наркодилера.

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