37% больниц не имеют качественного интернета, — Минцифры

37% украинских больниц не имеют качественного интернета.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации, передают Українськi Новини.

По данным исследования Минцифры, к интернету подключены 1 304 больницы из 1 756 - это 74,26%, к оптическим технологиям подключены 1 111 больниц.

"То есть 37% больниц не имеют качественного интернета, и это означает, что в таких заведениях есть существенные ограничения в развитии телемедицины и внедрения новейших практик. К тому же, пациенты, проходящие лечение в стационаре, и остальные посетители не имеют возможности пользоваться скоростным wi-fi. Чтобы все пациенты могли одновременно пользоваться wi-fi, нужно гигабитное подключение. Но такая публичная сеть непременно должна быть отделена от внутренней сети больницы, чтобы никакая персональная информация о пациентах не попала к злоумышленникам", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что возможность предоставлять медицинские услуги онлайн (телемедицина) стала еще более важной в период противоэпидемических мероприятий и ограничений, когда важно соблюдать карантин и оставаться дома.

Таким образом, многие больницы еще нуждаются в подключении к скоростному интернету для возможности предоставлять услуги телемедицины.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Минцифры, 4G охватил уже больше половины населенных пунктов Украины.