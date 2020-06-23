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23 июня 2020, вторник, 18:14 24
Общество 2020-06-23T19:00:01+03:00
Українські Новини
37% больниц не имеют качественного интернета, — Минцифры

37% больниц не имеют качественного интернета, — Минцифры

Валерия Драгомирова
Интернет, Больницы, Минцифры
Интернет. Фото: pixabay
Интернет. Фото: pixabay

37% украинских больниц не имеют качественного интернета.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации, передают Українськi Новини.

По данным исследования Минцифры, к интернету подключены 1 304 больницы из 1 756 - это 74,26%, к оптическим технологиям подключены 1 111 больниц.

"То есть 37% больниц не имеют качественного интернета, и это означает, что в таких заведениях есть существенные ограничения в развитии телемедицины и внедрения новейших практик. К тому же, пациенты, проходящие лечение в стационаре, и остальные посетители не имеют возможности пользоваться скоростным wi-fi. Чтобы все пациенты могли одновременно пользоваться wi-fi, нужно гигабитное подключение. Но такая публичная сеть непременно должна быть отделена от внутренней сети больницы, чтобы никакая персональная информация о пациентах не попала к злоумышленникам", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что возможность предоставлять медицинские услуги онлайн (телемедицина) стала еще более важной в период противоэпидемических мероприятий и ограничений, когда важно соблюдать карантин и оставаться дома.

Таким образом, многие больницы еще нуждаются в подключении к скоростному интернету для возможности предоставлять услуги телемедицины.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Минцифры, 4G охватил уже больше половины населенных пунктов Украины

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