Министр по делам ветеранов заработал 38 тыс. гривен за май

Зарплата министра по делам ветеранов Сергея Бессараба за май составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей от 15 тыс. гривен до 56,5 тыс. гривен, государственного секретаря Министерства - 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства по делам ветеранов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Бессарабу в мае, составила 47 230 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, после удержания налогов составила 38 020 гривен.

Зарплата первого заместителя министра по делам ветеранов Александра Порхуна составила 47 230 гривен, заместителей Алексея Ильяшенко - 47 230 гривен, Александра Терещенко (уволен 18 мая и переназначен 19 мая) - 56 551 гривну, Владимира Левчука (назначен 22 мая) - 14 914 гривен, Руслана Калинина (уволен 18 мая) - 52 280 гривен, госсекретаря Людмилы Дараган - 47 230 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

4 марта Верховная Рада назначила министром по делам ветеранов Сергея Бессараба.