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22 июня 2020, понедельник, 22:17 229
Силовые структуры 2020-06-22T22:18:12+03:00
Українські Новини
Похоже на новые Княжичи: в Черновцах при штурме дома были ранены спецназовцы

Похоже на новые Княжичи: в Черновцах при штурме дома были ранены спецназовцы

Надежда Комендантова
Стрельба, Спецназ, перестрелка в Черновцах, ранение полицейских

В Черновицкой области, где 10 июня двое сотрудников спецназа Нацполиции, по официальной версии, были ранены грабителем в частном доме, могли получить ранения сами.

Об этом в понедельник, 22 июня, изданию "Страна" сообщил журналист Константин Стогний, предоставив также видео с места инцидента.

Как пояснил Стогний, на записи видно, что по меньшей мере две группы спецназа врываются в дом друг напротив друга и сразу открывают шквальный огонь внутри помещения. При этом вероятный бандит с пистолетом сразу убегает в подвал. На видео также заметно, что преступник был не один, а с подельником, который стоит за спиной у лестницы в подвал.

Затем кто-то из группы правоохранителей кричит о том, что кого-то надо "добить". Уже в следующем кадре из комнаты, которая расположена напротив входа, откуда ворвалась первая группа спецназа "КОРД", извлекают раненого полицейского, которого, очевидно, никак не мог ранить преступник с пистолетом. При этом в подвале слышен шум, похожий на выстрелы.

Сообщается, что раненный в ногу, как подает официальная версия, преступник скончался через два дня в реанимации, что подтвердил журналистам главный врач больницы. Правда, полиция об этом все еще не сообщает.

"В связи с этим возникает несколько логичных вопросов. Почему момент штурма и факт гибели подозреваемого так тщательно "скрыли" от глаз общественности? Не "добили" ли подозреваемого сами полицейские, чтобы скрыть следы провальной операции или чтобы задержанный не выдал своих подельников и боссов? Также непонятно, какова судьба второго подозреваемого", - задается вопросами Стогний.

Издание отмечает, что по организации и выполнению эта "спецоперация" очень похожа на спецоперацию в Княжичах, где в результате "дружественного огня" были убиты 5 правоохранителей. Расследование "продолжается" до сих пор.

Также интересно, что в официальной сводке с 08 июня до 21 июля - нет ни одного убитого или погибшего от тяжелых телесных повреждений.

 

Как сообщали Українські Новини, ГПУ подозревает в служебной халатности руководителей полицейской спецоперации в Княжичах Киевской области, в результате провала которой были убиты 5 полицейских.

4 декабря 5 полицейских погибли в результате перестрелки друг с другом в Княжичах. В частности, погибли 2 сотрудника полиции охраны, 2 оперативных работника полиции Киева и 1 боец спецназа КОРД.

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