Fitch понизил рейтинг жизнеспособности Укрэксимбанка с B- до CCC+

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг жизнеспособности (VR) Государственного экспортно-импортного банка (Киев) с B- до CCC+.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українськi Новини.

Агентство отмечает, что долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств банка не зависят от данного рейтингового действия и остаются на уровне В.

"Понижение рейтинга VR отражает резкое ослабление капитализации Укрэксимбанка в 1-м квартале 2020, поскольку его коэффициент Fitch Core Capital (FCC) снизился до 6% в конце 1-го квартала с 13% в конце 2019 года. Это было обусловлено значительными убытками, вызванными значительными рыночными рисками банка и неблагоприятными рыночными колебаниями", - говорится в сообщении.

Также указывается, что рентабельность и капитализация восстановились в апреле и мае, при этом местные счета показывают, что около половины убытков за 1-й квартал было возмещено.

Тем не менее, Fitch подчеркивает, что капитал банка остается ограниченным на фоне вероятного ухудшения качества активов, и Укрэксимбанк по-прежнему будет значительно подвержен рыночному риску в среднесрочной перспективе.

Как сообщали Українські Новини, Fitch подтвердил рейтинг Украины B, но ухудшил прогноз.