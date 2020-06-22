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22 июня 2020, понедельник, 14:48 38
Экономика 2020-06-22T15:45:02+03:00
Українські Новини
Fitch понизил рейтинг жизнеспособности Укрэксимбанка с B- до CCC+

Fitch понизил рейтинг жизнеспособности Укрэксимбанка с B- до CCC+

Валерия Драгомирова
Fitch, Укрэксимбанк, Жизнеспособность
Укрэксимбанк. Фото: wikipedia.org
Укрэксимбанк. Фото: wikipedia.org

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг жизнеспособности (VR) Государственного экспортно-импортного банка (Киев) с B- до CCC+.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українськi Новини. 

Агентство отмечает, что долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств банка не зависят от данного рейтингового действия и остаются на уровне В.

"Понижение рейтинга VR отражает резкое ослабление капитализации Укрэксимбанка в 1-м квартале 2020, поскольку его коэффициент Fitch Core Capital (FCC) снизился до 6% в конце 1-го квартала с 13% в конце 2019 года. Это было обусловлено значительными убытками, вызванными значительными рыночными рисками банка и неблагоприятными рыночными колебаниями", - говорится в сообщении.

Также указывается, что рентабельность и капитализация восстановились в апреле и мае, при этом местные счета показывают, что около половины убытков за 1-й квартал было возмещено.

Тем не менее, Fitch подчеркивает, что капитал банка остается ограниченным на фоне вероятного ухудшения качества активов, и Укрэксимбанк по-прежнему будет значительно подвержен рыночному риску в среднесрочной перспективе.

Как сообщали Українські Новини, Fitch подтвердил рейтинг Украины B, но ухудшил прогноз. 

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