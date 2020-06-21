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21 июня 2020, воскресенье, 20:35 19
Общество 2020-06-21T21:30:02+03:00
Українські Новини
Чаще других отцами в Украине становятся мужчины от 30 до 39 лет, - Госстат

Чаще других отцами в Украине становятся мужчины от 30 до 39 лет, - Госстат

Ольга Фандорина
Статистика, Отец, Отцовство, День отца
Отец с ребенком. Фото: pixabay.com
Отец с ребенком. Фото: pixabay.com

Государственная служба статистики Украины подготовило к празднованию Дня отца данные о родившихся детях по возрасту отцов в 2019 году.

По данным Госстата, в 2019 возраст отцов составил:

- до 20 лет - 1 651

- 20 -29 лет - 108 080

- 30 - 39 лет - 135 167

- 40 - 49 лет - 26 999

- более 50 лет - 2 793.

Госстат не публикует данные за 2019 год о случаях, когда возраст отца не указан. Но известно, что в 2018 году возраст отца не был указан для 38 486 из 335 874 родившихся детей.

А тем временем, в Украине вырос размер алиментов: сколько придется платить в 2020 году.

Как сообщали Укранські Новини, 120 тыс. украинцам ограничен выезд за границу из-за неуплаты алиментов.

Кабинет Министров установил вознаграждение для частных исполнителей в размере 10% от суммы взысканной задолженности по алиментам в случае взыскания суммы алиментов за 12 месяцев или более.

Министерство социальной политики инициирует запрет на предоставление жилищных субсидий тем домохозяйствам, члены которых имеют задолженность по выплате алиментов.

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