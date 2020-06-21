Чаще других отцами в Украине становятся мужчины от 30 до 39 лет, - Госстат

Государственная служба статистики Украины подготовило к празднованию Дня отца данные о родившихся детях по возрасту отцов в 2019 году. По данным Госстата, в 2019 возраст отцов составил: - до 20 лет - 1 651 - 20 -29 лет - 108 080 - 30 - 39 лет - 135 167 - 40 - 49 лет - 26 999 - более 50 лет - 2 793. Госстат не публикует данные за 2019 год о случаях, когда возраст отца не указан. Но известно, что в 2018 году возраст отца не был указан для 38 486 из 335 874 родившихся детей.

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