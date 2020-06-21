Боевики применили противотанковые ракетные комплексы. Ранен воин ВСУ

Боевики 8 раз обстреляли позиции сил Операции объединенных сил (ООС) в субботу, в результате 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 120-мм и 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем, БМП-1, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в нем.

Согласно сообщению, противник стрелял в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Новотошковского, Авдеевки, Старогнатовки.

Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 28 раз обстреляли позиции сил Операции объединенных сил (ООС) 20 июня, 3 украинских военнослужащих получили ранения.

Ранее на Донбассе двое военных ВСУ подорвались на мине, боевики лишились пятерых бойцов за сутки.