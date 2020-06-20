На Донбассе двое военных ВСУ подорвались на мине, боевики лишились пятерых бойцов за сутки

Вчера, 19 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены двое украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Крымского противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Славного противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное … По данным разведки, 19 июня украинские воины уничтожили двух и ранили не менее трех оккупантов", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Авдеевки открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, 18 июня в бою погиб украинский военный, еще один ранен.

Также 17 июня на Донбассе погиб военный, еще двое были ранены.