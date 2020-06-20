подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 июня 2020, суббота, 08:29 47
Силовые структуры 2020-06-20T09:00:01+03:00
Українські Новини
На Донбассе двое военных ВСУ подорвались на мине, боевики лишились пятерых бойцов за сутки

На Донбассе двое военных ВСУ подорвались на мине, боевики лишились пятерых бойцов за сутки

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Минобороны
ООС. Фото: Минобороны

Вчера, 19 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены двое украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Крымского противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Славного противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное … По данным разведки, 19 июня украинские воины уничтожили двух и ранили не менее трех оккупантов", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Авдеевки открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, 18 июня в бою погиб украинский военный, еще один ранен.

Также 17 июня на Донбассе погиб военный, еще двое были ранены.

Больше новостей о: война на Донбассе ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе

ЕС решил продлить экономические санкции против Рос...
Обострение на Донбассе. В бою погиб украинский вое...
На Донбассе ВСУ понесли потери: погиб военный, еще...
Боевики возле Крымского открывали огонь из миномет...
Вакарчук вышел из фракции "Голос"
Шмыгаль объявил о начале второй волны коронавируса в Украине
Новости
Оболонская набережная. Фото: facebook.com/groups/Obolon1096/
Вирусы, кальяны, клещи и воры: чего стоит бояться в парках и общественных местах 09:00
На Донбассе двое военных ВСУ подорвались на мине, боевики лишились пятерых бойцов за сутки 08:29
Иммунолог развеял миф о коронавирусе и комарах 08:00
Новоназначенный губернатор Борзов в мае получил зарплату меньше, чем свой заместитель 07:30
На финансирование июньских пенсий ПФУ за один день направил 3,9 млрд гривен 07:30
больше новостей
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
На рынках резко упали цены на розовые помидоры: их слишком много 09:21
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
Курс продажи доллара начал падать, а покупки - растет. Курс валют на 18 июня 10:41
Кадр из кинофильма
Погибла актриса, сыгравшая Джамилю в "Белом солнце пустыни" 06:43 Фото
больше новостей
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
Десантный корабль США зашел в Черное море для повышения безопасности в регионе 18:31
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
больше новостей
Аэропорт "Харьков" возобновил международные рейсы. Куда можно полететь
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok