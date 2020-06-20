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  • Как привести здоровье в порядок и избавиться от лишних килограммов. 12 главных "правил еды" от телеведущей
20 июня 2020, суббота, 23:25 106
Lifestyle 2020-06-20T23:26:56+03:00
Українські Новини
Как привести здоровье в порядок и избавиться от лишних килограммов. 12 главных "правил еды" от телеведущей

Как привести здоровье в порядок и избавиться от лишних килограммов. 12 главных "правил еды" от телеведущей

Валерия Драгомирова
Еда, Похудение, Телеведущая
Овощи и фрукты. Фото: glavny.tv
Овощи и фрукты. Фото: glavny.tv

В программе "Утро с Интером" ведущая рубрики "Правила еды" Вера Борсук на протяжении двух с половиной месяцев на глазах телезрителей избавлялась от вредных пищевых привычек и вырабатывала полезные. По ее словам, правильно питаться – означает принимать пищу три-четыре раза в день. 

Об этом пишет пресс-служба "Интера". 

"Результаты новых правил питания я начала замечать уже с первых дней, – говорит Вера Борсук. – Отказаться от сахара мне удалось на удивление легко. Я стала лучше чувствовать вкус пищи и наслаждаться ею, а не есть только для того, чтобы утолить голод. Кстати, чувство голода практически не ощущалось. Исчезли и высыпания на коже. Под гримом их не видно, но, поверьте, они были. Надеюсь, я с ними попрощалась навсегда. И, конечно, приятный бонус – минус пять килограммов". 

 

12 "Правил еды":

  1. Правильно питаться – означает принимать пищу три-четыре раза в день. Пропускать – нельзя. Голодать – вообще табу. Голод наступает тогда, когда у нас нарушен ритм приема еды. Чувствовать его – ненормально.

  2. Между приемами пищи необходимо выдержать три с половиной часа, иначе организм не успеет "накопить" необходимые для переваривания еды вещества. И съеденное будет не только бесполезным, а часто даже вредным для вашего здоровья.

  3. Утром, как только проснулись, – выпейте стакан воды, и только через полчаса – завтрак. Вода "запустит" работу желудка.

  4. Идеальный завтрак – цельнозерновая каша с фруктами и ягодами. Не хочется сладкого – съешьте яйца с овощами. Зацикливаться на одной каше, например – модной овсянке, не полезно. Исключение из этого правила – гречка, хотя и ее желательно разбавлять другими кашами.

  5. Второй правильный завтрак в идеале должен включать фрукты или кисломолочные продукты.

  6. На обед – большая порция салата из сезонных овощей, иногда – мясо, обязательно – борщ или суп.

  7. На ужин – запеченная рыба с овощами. Белые сорта рыбы, приготовленные щадяще – вареные, на пару, запеченные – легко усваиваются и отдают максимум полезных веществ. После такого ужина просыпаться утром легче и приятнее.

  8. Чай стоит пить только через 40 минут после еды. И зеленый, и черный напитки содержат в своем составе танины – дубильные вещества, которые препятствуют выделению пищеварительных соков.

  9. Кофе, наоборот, стимулирует выделение пищеварительных соков. Поэтому его пить до завтрака крайне нежелательно, иначе не избежать проблем с желудком.

  10. По возможности максимально откажитесь от сахара и магазинных сладостей. Если вы сладкоежка — всегда выручит мед.

  11. Крепкий иммунитет невозможен без должного количества витамина D. Для того, чтобы он лучше усваивался из продуктов, нужен кальций. Вот почему так важно, чтобы в ваш рацион входили рыба, яйца, кунжут или другие семена.

  12. Раз в неделю полезно устраивать разгрузочный день – на монопродукте, например, гречневой каше без соли, сваренной на воде. В рационе разгрузочного дня может быть несладкий фрукт, но в первой половине дня, а потом – только вода.

 

"Возвращаться к питанию, которое у меня было до эксперимента, надеюсь, я уже не буду, – говорит Вера. – За это время настолько привыкла питаться правильно, что на что-то вредное даже не тянет. Мне этот эксперимент дался удивительно легко, и вам искренне желаю попробовать. Наше здоровье зависит от нас. Ведь мы – то, что мы едим".

Напомним, ранее эксперты рассказали, какие три продукта наиболее полезны для красоты волос и ногтей

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