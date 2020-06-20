В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина и нарвалась на оскорбления

В пятницу, 19 июня, в киевском супермаркете "Сильпо" в районе Шулявки произошла потасовка между двумя покупателями. Мужчна начал обзывать и оскорблять женщину за то, что она пришла в супермаркет в фотболке с изображением президента РФ Владимира Путина, который ранее похвастался, что Россия лучше справляется с коронавирусом, чем США.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

На опубликованном видео конфликта видно, как женщина в черной футболке с изображением Путина и надписью "На страже" спорит с одним из покупателей, которого возмутила футболка.

Мужчина снимал покупательницу на телефон и оскорблял ее, а сама женщина пыталась выбить телефон из рук мужчины и толкала его.

Также отмечается, что полиция отказалась приезжать, а охранник супермаркета добавил, что у нас свободная страна и она может носить все, что хочет.

Мнения комментаторов под этим постом разделились. Некоторые поддерживают возмущение по поводу этой футболки, а кто-то разделяет мнение охранника "Сильпо" и пишет, что женщина имеет право носить все, что хочет.

Комментарии под постом о женщине, которая пришла в футболке с изображением Путина. Скриншот: Facebook/Київ Оперативний

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