Путин похвастался, что Россия лучше справляется с коронавирусом, чем США

Президент РФ Владимир Путин считает, что США сложно выходят из ситуации с COVID-19 потому, что там над интересами народа доминируют групповые, партийные интересы. Об этом он сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает "Интерфакс".

"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай Бог, чтобы так и дальше было. А в Штатах так не происходит", - сказал он.

Путин считает, что это "связано с системой управления".

"Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит", - заметил Путин.

В США же, по его словам, все иначе.



"Вот, президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше", - сказал он.



Напомним, в США коронавирусом заболели уже 2 142 224 человек, зафиксированы 117 527 летальных случаев.



Ранее в Вашингтоне отложили второй этап выхода из карантина.