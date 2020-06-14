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14 июня 2020, воскресенье, 23:46 215
Мир 2020-06-15T01:00:01+03:00
Українські Новини
Путин похвастался, что Россия лучше справляется с коронавирусом, чем США

Путин похвастался, что Россия лучше справляется с коронавирусом, чем США

Валерия Драгомирова
Путин, Трамп Дональд, Коронавирус в США
Путин и Трамп. Фото: Пресс-служба Кремля
Путин и Трамп. Фото: Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин считает, что США сложно выходят из ситуации с COVID-19 потому, что там над интересами народа доминируют групповые, партийные интересы. Об этом он сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает "Интерфакс". 

"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай Бог, чтобы так и дальше было. А в Штатах так не происходит", - сказал он.

Путин считает, что это "связано с системой управления".

"Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит", - заметил Путин.

В США же, по его словам, все иначе.


"Вот, президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше", - сказал он. 

Напомним, в США коронавирусом заболели уже 2 142 224 человек, зафиксированы 117 527 летальных случаев. 

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