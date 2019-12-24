Некоторые люди не должны рождаться: Путин стал главным лицом рекламы презервативов

Путин в рекламе презервативов в Бразилии. Фото: Instagram/platinum_fmd

Путин в рекламе презервативов в Бразилии. Фото: Instagram/platinum_fmd

Соответствующие фотографии были представлены на странице студии в Instagram.

Студия разработала рекламную кампанию под слоганом: "Некоторые люди не должны были родиться никогда".

"Третье изображение проекта "Некоторые люди никогда не должны родиться" наконец выполнено. Наслаждайтесь!", - говорится в подписи к ним.

Помимо президента Российской Федерации, главными фигурами также стали президент США Дональд Трамп и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.

Владимир Путин. Фото: Instagram/platinum_fmd

Ким Чен Ын. Фото:Platinum Studio

Дональд Трамп. Фото:Platinum Studio

Как сообщали Українські Новини, Владимип Зеленский попал на обложку Time. Ранее The Economist обнародовал обложку с Путиным в образе царя.

Тем временем Google обновил правила размещения политической рекламы и ввел существенные ограничения.