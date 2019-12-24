подписаться на рассылку
23 23.35
25.3 25.9
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Некоторые люди не должны рождаться: Путин стал главным лицом рекламы презервативов
24 декабря 2019, вторник, 20:08 1115
Жизнь 2019-12-24T20:09:36+02:00
Українські Новини
Некоторые люди не должны рождаться: Путин стал главным лицом рекламы презервативов

Некоторые люди не должны рождаться: Путин стал главным лицом рекламы презервативов

Таня Войтюк
Обложка, Реклама, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Путин
Путин в рекламе презервативов в Бразилии. Фото: Instagram/platinum_fmd
Путин в рекламе презервативов в Бразилии. Фото: Instagram/platinum_fmd

В то время как мировые лидеры стали главными персонажами на обложке журнала The Week, бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов в Бразилии с Владимиром Путиным и другими главами государств в главной роли.

Соответствующие фотографии были представлены на странице студии в Instagram.

Студия разработала рекламную кампанию под слоганом: "Некоторые люди не должны были родиться никогда".

"Третье изображение проекта "Некоторые люди никогда не должны родиться" наконец выполнено. Наслаждайтесь!", - говорится в подписи к ним.

Помимо президента Российской Федерации, главными фигурами также стали президент США Дональд Трамп и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.

Путин в рекламе презервативов в Бразилии. Фото: Instagram/platinum_fmdВладимир Путин. Фото: Instagram/platinum_fmd

Дональд Трамп. Фото:Platinum StudioКим Чен Ын. Фото:Platinum Studio

Дональд Трамп. Фото: Дональд Трамп. Фото:Platinum Studio

Как сообщали Українські Новини, Владимип Зеленский попал на обложку Time.  Ранее The Economist обнародовал обложку с Путиным в образе царя.

Тем временем Google обновил правила размещения политической рекламы и ввел существенные ограничения.

Больше новостей о: Обложка Реклама Дональд Трамп Ким Чен Ын Путин

Архив
Новости
Снижением тарифов правительство Гончарука усиливает рейтинг власти, - эксперт 21:06
Мокрый снег, дожди и сильные порывы ветра: прогноз синоптиков на католическое Рождество 21:00
Кабмин урежет расходы на обучение медиков 20:46 Документ
В Одессе автомобиль сбежал со стоянки и помчался в пешеходную зону, а в Днипре синица перепробовала всю выпечку в супермаркете 20:30 Новости из регионов
Полиция начала уголовное производство по факту угроз в адрес журналистов на суде по делу Шеремета 20:22
больше новостей
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Определен топ-5 самых высокооплачиваемых авторов мира по версии Forbes 21:59
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels
Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе 05:52 Инфографика
Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 12:28
больше новостей
Народный депутат Анна Бондарь может пойти под суд за вранье в декларации, - СМИ 10:08
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Промпроизводство продолжает падать 20:30
На суде по делу Шеремета сторонники подозреваемой Кузьменко напали на журналиста "Шарий.нет" 15:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok