Некоторые люди не должны рождаться: Путин стал главным лицом рекламы презервативов

В то время как мировые лидеры стали главными персонажами на обложке журнала The Week, бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов в Бразилии с Владимиром Путиным и другими главами государств в главной роли. Соответствующие фотографии были представлены на странице студии в Instagram. Студия разработала рекламную кампанию под слоганом: "Некоторые люди не должны были родиться никогда". "Третье изображение проекта "Некоторые люди никогда не должны родиться" наконец выполнено. Наслаждайтесь!", - говорится в подписи к ним. Помимо президента Российской Федерации, главными фигурами также стали президент США Дональд Трамп и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Владимир Путин. Фото: Instagram\/platinum_fmd Ким Чен Ын. Фото:Platinum Studio Дональд Трамп. Фото:Platinum Studio Как сообщали Українські Новини, Владимип Зеленский попал на обложку Time. Ранее The Economist обнародовал обложку с Путиным в образе царя. Тем временем Google обновил правила размещения политической рекламы и ввел существенные ограничения.