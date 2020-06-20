Япония до конца года намерена поставить в Украину медоборудования на 1,4 млн гривен

Япония намерена поставить в Украину партию медицинского оборудования на сумму 1,4 млн долларов до конца 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны по итогам встречи министра обороны Андрея Тарана с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Такаши Кураи, передают Українськi Новини.

"Через представительство ООН в Украине до конца 2020 года планируется поставить очередную партию медицинского оборудования в госпитали в городах Харьков, Львов и Ирпень на сумму 1,4 млн долларов США и обеспечить соответствующую профессиональную подготовку медицинского персонала", - говорится в нем.

Отмечается, что с поставкой данного оборудования помощь Вооруженным Силам Украины от Японии в медицинский отрасли может достичь 4 млн долларов.

Как сообщали Українськi Новини, В СМИ заявили, что предложенные "Медицинскими закупками" цены на средства защиты были завышены на треть.

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