Предложенные "Медицинскими закупками" цены на средства защиты были завышены на треть, – СМИ

Государственное предприятие (ГП) "Медицинские закупки Украины", которое выступает контрагентом по централизованной закупке лекарств и медизделий за средства государственного бюджета, в своих предложениях по приобретению средств индивидуальной защиты (СИЗ) для работающих с больными COVID-19 медиков, заведомо указало завышенные цены на СИЗ, сообщило интернет-издание КП в Украине.

Об этом свидетельствует проект Плана использования бюджетных средств на 2020 год по программе "Централизованная закупка государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" СИЗ, который был подан ГП на рассмотрение Министерства здравоохранения 2 апреля.

Документ, который оказался в распоряжении редакции, свидетельствует, что предприятие "Медицинские закупки" предлагало закупить респираторы классов защиты FFP2/FFP3 за 130 гривен/шт.

Проведя собственный мониторинг, Минздрав предложил альтернативные варианты, которые обеспечивали экономию бюджетных средств и необходимый для медиков уровень защиты. Так, по предложению министерства, респираторы классов защиты FFP2/FFP3 планировалось покупать за 100 гривен/шт. Такая цена на момент проведения мониторинга была оптимальной на рынке.

Минздрав сформировал общую потребность в СИЗ для всей страны. Эти расчеты были представлены и утверждены Кабинетом Министров и бюджетным комитетом Верховной Рады. Сейчас в ходе торгов, ГП "Медицинские закупки" удалось сформировать предложение по еще более низкой, чем утверждена, цене. После проведения закупки все сэкономленные средства будут возвращены в общий бюджет страны.