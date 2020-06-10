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10.06.20 12:00 Круглый стол: "Перспективы онлайн-торговли медикаментами в Украине"

10 июня 2020, среда, 13:14 700 Документ
Медицина 2020-06-10T13:23:45+03:00
Українські Новини
Предложенные "Медицинскими закупками" цены на средства защиты были завышены на треть, – СМИ

Предложенные "Медицинскими закупками" цены на средства защиты были завышены на треть, – СМИ

Сергей Паламаренко
Средства индивидуальной защиты, Медицинские закупки Украины, СИЗ, Закупки медсредств
Костюм биозащиты (иллюстрация). Фото: gx.net.ua
Костюм биозащиты (иллюстрация). Фото: gx.net.ua

Государственное предприятие (ГП) "Медицинские закупки Украины", которое выступает контрагентом по централизованной закупке лекарств и медизделий за средства государственного бюджета, в своих предложениях по приобретению средств индивидуальной защиты (СИЗ) для работающих с больными COVID-19 медиков, заведомо указало завышенные цены на СИЗ, сообщило интернет-издание КП в Украине.

Об этом свидетельствует проект Плана использования бюджетных средств на 2020 год по программе "Централизованная закупка государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" СИЗ, который был подан ГП на рассмотрение Министерства здравоохранения 2 апреля.

Документ, который оказался в распоряжении редакции, свидетельствует, что предприятие "Медицинские закупки" предлагало закупить респираторы классов защиты FFP2/FFP3 за 130 гривен/шт.

Проведя собственный мониторинг, Минздрав предложил альтернативные варианты, которые обеспечивали экономию бюджетных средств и необходимый для медиков уровень защиты. Так, по предложению министерства, респираторы классов защиты FFP2/FFP3 планировалось покупать за 100 гривен/шт. Такая цена на момент проведения мониторинга была оптимальной на рынке.

Минздрав сформировал общую потребность в СИЗ для всей страны. Эти расчеты были представлены и утверждены Кабинетом Министров и бюджетным комитетом Верховной Рады. Сейчас в ходе торгов, ГП "Медицинские закупки" удалось сформировать предложение по еще более низкой, чем утверждена, цене. После проведения закупки все сэкономленные средства будут возвращены в общий бюджет страны.

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