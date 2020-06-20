Доллар немного подорожал. Как менялся официальный курс за неделю

Нацбанк в период с 15 по 21 июня устанавливал гривну по 26,7-26,8. На понедельник НБУ повысил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини показывают, как менялся официальный курс за неделю.



Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.



Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

15 июня 16 июня 17 июня 18 июня 19-21 июня 22 июня 26,7303 26,8440 26,7424 26,7760 26,7633 26,7207

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 22 июня:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 18,4333 944 AZN 1 азербайджанский манат 15,6766 975 BGN 1 болгарский лев 15,3259 933 BYN 1 белорусский рубль 11,2485 410 KRW 100 вона 2,2082 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,4477 208 DKK 1 датская крона 4,0229 840 USD 1 доллар США 26,7207 978 EUR 1 Евро 29,9953 818 EGP 1 египетский фунт 1,6515 392 JPY 10 иена 2,5018 985 PLN 1 злотый 6,7376 356 INR 10 индийская рупия 3,5070 124 CAD 1 канадский доллар 19,7041 191 HRK 1 куна 3,9636 484 MXN 1 мексиканский песо 1,1840 498 MDL 1 молдавский лей 1,5476 376 ILS 1 новый израильский шекель 7,7573 554 NZD 1 новозеландский доллар 17,2242 578 NOK 1 норвежская крона 2,7999 710 ZAR 1 ренд 1,5420 643 RUB 10 российский рубль 3,8532 946 RON 1 румынский лей 6,1932 360 IDR 1000 рупия 1,8945 682 SAR 1 саудовский риял 7,1219 702 SGD 1 сингапурский доллар 19,1794 960 XDR 1 СПЗ 36,8303 398 KZT 100 тенге 6,6257 949 TRY 1 турецкая лира 3,8967 348 HUF 100 форинт 8,6840 826 GBP 1 фунт стерлингов 33,1043 203 CZK 1 чешская крона 1,1245 752 SEK 1 шведская крона 2,8381 756 CHF 1 швейцарский франк 28,1345 156 CNY 1 юань женьминьби 3,7774



Как сообщали Українські Новини, Нацбанк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.