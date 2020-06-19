Европейская бизнес ассоциация считает необходимым прекратить сбор денежных отчислений за частное копирование до 2021

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) требует прекратить сбор денежных отчислений за частное копирование до 2021 года.

Об этом Українським Новинам сообщила менеджер Комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации Виктория Куликова.

По словам Куликовой, в начале июня начались переговоры с Всеукраинским агентством авторских прав (ВААП), который собирает отчисления с продажи бумаги и копировального оборудования, и с Украинским музыкальным альянсом (УМА), который планирует собирать отчисления с телевизоров, смартфонов, планшетов и прочего.

В то же время, ситуация с УМА до сих пор остается нерегулированной.

"Организация настаивает на том, что переговоры начались еще в апреле, и отослала письма компаниям-импортерам насчет того, что они, согласно с положениями закона, должны начать выплачивать отчисления. В то же время представители бизнеса не согласны с тем, что переговоры уже начались, поскольку в апреле, в период жестких карантинных ограничений, у компаний не было возможности в них участвовать", - отметила Куликова.

Также сообщается, что предварительные тарифы (от 0,44% сбора для телевизоров до 4,71% сбора для принтеров) являются очень высокими. Кроме того, тарифы могут привести к кризису и тенизации экономики.

"Предложенные отчисления являются слишком высокими, они приведут к повышению стоимости такого оборудования для украинского потребителя и последующего возрастания теневой экономики. Введение дополнительного сбора с производителей такого оборудования может существенно усложнить или даже сделать невозможной деятельность законопослушных компаний. Кроме того, поставить в еще больший кризис непосредственно граждан из-за увеличения стоимости продукции", - отметила эксперт ЕБА.

Куликова также сообщает, что введение сбора за частное копирование сделает часть нелегального импорта большей в сравнении с легальным; это не только испортит состояние конкуренции на рынке, но и сократит поступления в госбюджет.

"Поэтому, по мнению индустрии, необходимо приостановить к концу года действие Закона, который предусматривает уплату выше указанных отчислений. Сейчас важно провести переговоры в нормальном режиме, чтобы найти справедливое и логичное решение. Поскольку предложенный ранее формат был неконструктивным и не позволил представителям бизнеса полноценно присоединится к переговорному процессу", - отмечает Куликова.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2019 года в последний месяц своей работы Кабмин Владимира Гройсмана утвердил в качестве временных тарифов тарифы на частное копирование, действовавшие с 2003 года (1-5%).

В 2018 году Рада приняла закон об управлении имущественными правами, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, он был необходим для снятия с Украины ряда "антипиратских санкций", в том числе со стороны США.

Согласно этому закону, авторские отчисления должны уплачиваться и за осуществление частного копирования, причем эти отчисления должны были уплачивать продавцы техники, с помощью которой можно осуществить это копирование (под это подпадают не только аудиокассеты, сбор на которые был еще в 2000-ных годах, но и смартфоны, флэшки, жесткие диски, ноутбуки, компьютеры, аудиоаппаратура и телевизоры с возможностью записи, ксерокопировальная техника и даже бумага для нее).

В свою очередь Украинский музыкальный альянс выступает за увеличение сбора за частное копирование.