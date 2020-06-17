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17 июня 2020, среда, 22:00 1059
Экономика 2020-06-17T23:15:02+03:00
Українські Новини
Украинский музыкальный альянс выступает за увеличение денежного сбора за частное копирование

Украинский музыкальный альянс выступает за увеличение денежного сбора за частное копирование

Елена Новикова
Тарифы, Денежный сбор, Авторское право, частное копирование, Сбор за частное копирование
Гривны
Гривны

Общественная организация "Украинский музыкальный альянс" выступает за увеличение денежного сбора за частное копирование. Об этом Українським Новинам сообщил директор организации Павел Калениченко.

"С 2003 года в Украине, как и в подавляющем большинстве других стран мира, существует сбор за частное копирование – сбор, который компенсирует правообладателям потери от воспроизведения потребителями в домашних условиях объектов авторского права и смежных прав. Тарифы, согласно этому сбору, в Украине самые низкие в мире. Мы предлагаем их поднять хотя бы до среднего мирового уровня", - сообщил Калениченко.

Калениченко также сообщил, что 23% от сбора будет передаваться в Украинский культурный фонд для поддержки культурных проектов; по 13,8% получат субъекты авторского права (авторы музыки, сценариев фильмов, актеры, музыканты, продюсеры, рекординговые компании); 8% будет направлено на компенсацию потерь от организации сбора и распределения отчислений.

Также Калениченко подчеркнул, что при распределении сбора для авторов и исполнителей будет учитываться популярность контента.

"Как будут распределятся эти 13,8%?.. В Украине используется императив – больше скачивают те объекты авторского и смежного права, которые являются более популярными, меньше – такие, которые являются менее популярными. Соответственно, музыкальная часть отчислений будут распределяться так, как и раньше, согласно отчетам популярных украинских радиостанций; кинематографическая часть – согласно комплексному подходу, большую часть в котором составляют данные о продажах билетов", - сообщил Калениченко.

Кроме того, Украинский музыкальный альянс готов к переговорам с представителями бизнеса; представители организации согласны искать компромиссы.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2019 года в последний месяц своей работы Кабмин Владимира Гройсмана утвердил в качестве временных тарифов тарифы на частное копирование, действовавшие с 2003 года (1-5%).

В 2018 году Рада приняла закон об управлении имущественными правами, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, он был необходим для снятия с Украины ряда "антипиратских санкций", в том числе со стороны США.

Согласно этому закону, авторские отчисления должны уплачиваться и за осуществление частного копирования, причем эти отчисления должны были уплачивать продавцы техники, с помощью которой можно осуществить это копирование (под это подпадают не только аудиокассеты, сбор на которые был еще в 2000-ных годах, но и смартфоны, флэшки, жесткие диски, ноутбуки, компьютеры, аудиоаппаратура и телевизоры с возможностью записи, ксерокопировальная техника и даже бумага для нее).

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