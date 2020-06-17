Общественная организация "Украинский музыкальный альянс" выступает за увеличение денежного сбора за частное копирование. Об этом Українським Новинам сообщил директор организации Павел Калениченко.

"С 2003 года в Украине, как и в подавляющем большинстве других стран мира, существует сбор за частное копирование – сбор, который компенсирует правообладателям потери от воспроизведения потребителями в домашних условиях объектов авторского права и смежных прав. Тарифы, согласно этому сбору, в Украине самые низкие в мире. Мы предлагаем их поднять хотя бы до среднего мирового уровня", - сообщил Калениченко.

Калениченко также сообщил, что 23% от сбора будет передаваться в Украинский культурный фонд для поддержки культурных проектов; по 13,8% получат субъекты авторского права (авторы музыки, сценариев фильмов, актеры, музыканты, продюсеры, рекординговые компании); 8% будет направлено на компенсацию потерь от организации сбора и распределения отчислений.

Также Калениченко подчеркнул, что при распределении сбора для авторов и исполнителей будет учитываться популярность контента.

"Как будут распределятся эти 13,8%?.. В Украине используется императив – больше скачивают те объекты авторского и смежного права, которые являются более популярными, меньше – такие, которые являются менее популярными. Соответственно, музыкальная часть отчислений будут распределяться так, как и раньше, согласно отчетам популярных украинских радиостанций; кинематографическая часть – согласно комплексному подходу, большую часть в котором составляют данные о продажах билетов", - сообщил Калениченко.

Кроме того, Украинский музыкальный альянс готов к переговорам с представителями бизнеса; представители организации согласны искать компромиссы.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2019 года в последний месяц своей работы Кабмин Владимира Гройсмана утвердил в качестве временных тарифов тарифы на частное копирование, действовавшие с 2003 года (1-5%).

В 2018 году Рада приняла закон об управлении имущественными правами, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, он был необходим для снятия с Украины ряда "антипиратских санкций", в том числе со стороны США.

Согласно этому закону, авторские отчисления должны уплачиваться и за осуществление частного копирования, причем эти отчисления должны были уплачивать продавцы техники, с помощью которой можно осуществить это копирование (под это подпадают не только аудиокассеты, сбор на которые был еще в 2000-ных годах, но и смартфоны, флэшки, жесткие диски, ноутбуки, компьютеры, аудиоаппаратура и телевизоры с возможностью записи, ксерокопировальная техника и даже бумага для нее).