Померла молодша сестра експрезидента США Джона Кеннеді

Як наголошується, Джин Кеннеді померла у себе вдома на Манхеттені. Вона була останньою з усіх сестер і братів родини Кеннеді.

Джин Енн Кеннеді народилася 20 лютого 1928 року в Бостоні в родині Рози і Джозефа Кеннеді. Її мати, Роза, прожила 104 роки і мала дев'ятеро дітей, чотирьох з яких пережила. До появи на світ у 1932 році брата Теда Джин була наймолодшою дитиною в родині.

Мати Джин Кеннеді Роза Кеннеді. Фото: Вікіпедія.

