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19 червня 2020, пʼятниця, 11:13 6
Життя 2020-06-19T14:00:04+03:00
Українські Новини
Померла молодша сестра експрезидента США Джона Кеннеді

Померла молодша сестра експрезидента США Джона Кеннеді

Елизавета Кесельман
Джон Кеннеді, Джин Кеннеді, Кеннеді, Смерть Кеннеді
Джин Кеннеді. Фото: twitter/@DailyJFKPics
Джин Кеннеді. Фото: twitter/@DailyJFKPics

В США у віці 92 років померла остання з братів та сестер 35-го президента США Джона Кеннеді – Джин Кеннеді Сміт. Про це повідомила The New York Times її дочка Кім.

Як наголошується, Джин Кеннеді померла у себе вдома на Манхеттені. Вона була останньою з усіх сестер і братів родини Кеннеді.

Джин Енн Кеннеді народилася 20 лютого 1928 року в Бостоні в родині Рози і Джозефа Кеннеді. Її мати, Роза, прожила 104 роки і мала дев'ятеро дітей, чотирьох з яких пережила. До появи на світ у 1932 році брата Теда Джин була наймолодшою дитиною в родині.

Мати Джин Кеннеді Роза Кеннеді. Фото: Вікіпедія.Мати Джин Кеннеді Роза Кеннеді. Фото: Вікіпедія.

Джин Кеннеді була сильним політиком і американським дипломатом, послом США в Ірландії з 1993 по 1998 рік. Як посол в Ірландії і представник президента Білла Клінтона в Дубліні Сміт зіграла важливу роль у мирному процесі в Північній Ірландії.

В 1998 році президент Ірландії присвоїв їй почесне ірландське громадянство в знак визнання її служби в країні. У 2011 році була введена в Ірландсько-американський Зал Слави.

Джин є засновником Very Special Arts (VSA), міжнародно визнаної некомерційної організації, присвяченої створенню суспільства, де люди з обмеженими можливостями можуть займатися будь-якими видами мистецтва. У 2011 році вона була нагороджена Президентською медаллю Свободи, вищою цивільною нагородою країни, президентом Бараком Обамою за її роботу в VSA.

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