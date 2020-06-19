Померла молодша сестра експрезидента США Джона Кеннеді

В США у віці 92 років померла остання з братів та сестер 35-го президента США Джона Кеннеді – Джин Кеннеді Сміт. Про це повідомила The New York Times її дочка Кім.

Як наголошується, Джин Кеннеді померла у себе вдома на Манхеттені. Вона була останньою з усіх сестер і братів родини Кеннеді.

Джин Енн Кеннеді народилася 20 лютого 1928 року в Бостоні в родині Рози і Джозефа Кеннеді. Її мати, Роза, прожила 104 роки і мала дев'ятеро дітей, чотирьох з яких пережила. До появи на світ у 1932 році брата Теда Джин була наймолодшою дитиною в родині.

Мати Джин Кеннеді Роза Кеннеді. Фото: Вікіпедія.

RIP Jean Kennedy Smith (20th February 1928 - 17th June 2020). The second youngest of Joseph and Rose’s nine children, Jean played a key role during JFK’s presidential campaign and later became a politician herself as the Ambassador to Ireland from 1993 to 1998... 1/2 pic.twitter.com/vzMoIBYt4N — Daily JFK Pictures (@DailyJFKPics) June 18, 2020

Джин Кеннеді була сильним політиком і американським дипломатом, послом США в Ірландії з 1993 по 1998 рік. Як посол в Ірландії і представник президента Білла Клінтона в Дубліні Сміт зіграла важливу роль у мирному процесі в Північній Ірландії.

Incredible aunt, amazing woman, and remarkable life. I’ll miss your trouble-making and your huge heart, Aunt Jean. https://t.co/wMjffulsp1 — Joe Kennedy III (@joekennedy) June 18, 2020

В 1998 році президент Ірландії присвоїв їй почесне ірландське громадянство в знак визнання її служби в країні. У 2011 році була введена в Ірландсько-американський Зал Слави.

Джин є засновником Very Special Arts (VSA), міжнародно визнаної некомерційної організації, присвяченої створенню суспільства, де люди з обмеженими можливостями можуть займатися будь-якими видами мистецтва. У 2011 році вона була нагороджена Президентською медаллю Свободи, вищою цивільною нагородою країни, президентом Бараком Обамою за її роботу в VSA.