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18 июня 2020, четверг, 10:35 15
Шоу-бизнес 2020-06-18T10:45:02+03:00
Українські Новини
Легендарный Боб Дилан завтра выпустит новый альбом впервые за 8 лет

Легендарный Боб Дилан завтра выпустит новый альбом впервые за 8 лет

Елизавета Кесельман
Шоу-бизнес, Боб Дилан, Музыкант, Артист, Новый альбом, Выпуск нового альбома
Боб Дилан. Фото: Pinterest
Боб Дилан. Фото: Pinterest

Легендарный американский музыкант и поэт Боб Дилан впервые за 8-летнюю паузу выпустит новый 39-й студийный альбом Rough and Rowdy Ways в пятницу, 19 июня. Об этом артист написал в своем Twitter.

Rough and Rowdy Ways станет первым за восемь лет альбомом легенды, содержащим исключительно новые песни, после выхода сборника Tempest в 2012 году. Впоследствии музыкант презентовал еще три пластинки - Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) и Triplicate (2017), однако они состояли из каверов песен, ранее записанных классиками американской музыки, в том числе Фрэнком Синатрой, Гарольдом Арленом и Сайем Коулманом.

Скриншот: twitter.com/bobdylanСкриншот: twitter.com/bobdylan

Согласно информации журнала Rolling Stone, новый альбом будет состоять из 10 песен. Три из них музыкант уже представлял ранее, среди них композиция Murder Most Foul длиною 16 минут 57 секунд про убийство 35-го президента США Джона Кеннеди, ставшая самой продолжительной в карьере Дилана. Две другие уже выпущенные песни получили название I Contain Multitudes и False Prophet.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Бобу Дилану присудили премию за "создание новых поэтических выражений в выдающейся американской песенной традиции". Авторитетное издание The Rolling Stone называет его вторым наиболее важным исполнителем в истории после британцев The Beatles.

Боб Дилан стал первым рок-музыкантом, удостоенным Нобелевской премии по литературе.

 

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