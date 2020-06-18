Бюджет недополучил 7 млрд гривен доходов из-за некачественного прогноза обменного курса

По оценке Счетной палаты, из-за некачественного прогноза обменного курса государственный бюджет в январе-мае 2020 недополучил 7 млрд гривен доходов.

Об этом заявил председатель Счетной палаты во время выступления в Верховной Раде, представляя выводы по анализу выполнения закона о государственном бюджете на 2019 год, передают Українські Новини.

Председатель Счетной палаты подчеркнул, что правительству необходимо улучшать качество прогноза основных макропоказателей, которые учитываются при утверждении государственного бюджета.

"По оценке Счетной палаты, низкое качество прогноза на 2019 привело к недопоступлению 43 млрд гривен запланированных доходов. Не стал исключением и этот год. В бюджет на 2020 год закладывался средний обменный курс 27 гривен за доллар, а в дальнейшем пересмотрен до 30 гривен за доллар. Фактически в январе-мае курс гривны составлял 25,8 гривен. По оценке Счетной палаты, поэтому государственный бюджет недополучил 7 млрд гривен доходов", - отметил Валерий Пацкан.

В общем, как отметил председатель Счетной палаты, правительство не обеспечило выполнение в 2019 году государственного бюджета.

И это при условии уменьшения в 4-м квартале его доходов и расходов более чем на 20 млрд гривен.

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Долг Украины в апреле увеличился на 1,3% или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.