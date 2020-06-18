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18 июня 2020, четверг, 00:00 1318 Документ
Политика 2020-06-18T00:45:04+03:00
Українські Новини
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского

В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского

Надежда Комендантова
Обвинение, Сергей Поярков, угрозы Зеленскому
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

В распоряжении "Страны" оказался обвинительный акт, составленный СБУ в отношении телеведущего Сергея Пояркова, который оскорблял президента Зеленского и его семью. Документ вручили обвиняемому 29 мая.

Обвинение составляется для передачи дела в суд. Пояркову в этом документе вменяют часть первую 346 статьи уголовного кодекса - угроза причинения вреда здоровью президента в связи с его государственной деятельностью.

Санкция по статье - до пяти лет лишения свободы. Напомним, что то же преступление вменяют нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федыне.

Все эфиры прошли государственную экспертизу, которая выявила угрозы жизни и здоровью президента. 

Обвинительный акт утвержден 27 мая в офисе Генпрокурора. 

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