Химпредприятия заявляют о политическом давлении на МКМТ со стороны импортеров российских удобрений

Директора химических предприятий заявляют о политическом давлении на Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) со стороны импортеров российских удобрений.

Об этом говорится в заявлении генеральных директоров шести химических предприятий: "Днепразот", "Ривнеазот", Северодонецкое объединение "Азот", Днепровский завод минеральных удобрений, "Сумыхимпром", черкасского "Азота" и Союза химиков Украины, передают Українськi Новини.

"Сейчас МКМТ, подвергаемый политическому давлению, стал перед дилеммой: провести расследование объективно или же полностью подтасовать данные и "заточить" все итоги расследования, исходя из существующих политических указаний и намеков сверху. И похоже, что чаша весов склоняется ко второму сценарию - необъективное заангажированное расследование и фальсификация данных, умышленная подгонка результатов расследования под заказ российского лобби и крупных импортеров, которые называют себя аграрными ассоциациями", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что отечественные химические предприятия предлагали Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства и МКМТ компромиссное рабочее решение, которое позволило бы загрузить работой заводы, однако оно оказалось проигнорировано.

"Мы не знаем, какими аргументами убеждали Президента Украины, если действительно поверить в то, что это его решение в последние недели перевернуло все объективные наработки Минэкономики с ног на голову... Мы убеждены, что если бы Президент слышал аргументы всех сторон, то сегодня ситуация была бы другой. Все химзаводы Украины были и остаются готовы к компромиссу, в рамках которого произошел бы обмен ценового ограничения на квоту. Мы убеждены, что 90% украинских аграриев приняли бы это решение без каких-либо вопросов", - отмечается в заявлении.

В случае встречного запроса украинские химики готовы донести до Президента Украины Владимира Зеленского свою позицию.

"На наш взгляд, отказ от квот сыграет, в первую очередь, в пользу обходного российского импорта. В Украину завозится газ в виде азотных удобрений уже много лет, и даже после эмбарго на российские удобрения этот процесс не остановлен", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українськi Новини, директора производителей минеральных удобрений намерены сообщить коллективам своих предприятий об отказе правительства от квот на импорт удобрений.

Ранее украинские предприятия химической промышленности обратились к Президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю из-за проблем в завершении расследования в отношении импорта азотных удобрений.

25 мая МКМТ приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения на 30 дней.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", черкасский "Азот" и "Северодонецкий Азот".

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения.

Данное решение вступило в силу с 1 июля.