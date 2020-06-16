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16 июня 2020, вторник, 12:36 39
Бизнес 2020-06-16T13:15:02+03:00
Українські Новини
Таможенная стоимость должна определяться декларантом согласно таможенному кодексу, — ЕБА

Таможенная стоимость должна определяться декларантом согласно таможенному кодексу, — ЕБА

Кира Молчанова
Верховная Рада, Бизнес, Таможня, ЕБА, Европейская Бизнес Ассоциация
Таможня
Таможня

В Европейской бизнес ассоциации подчеркнули, что таможенная стоимость должна определяться декларантом согласно таможенному кодексу, а не регулироваться внутренними убеждениями таможни.

Об этом говорится в сообщении ЕБА, передают Українські Новини.

Так, в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс №3562.

Согласно документу, планируются к расширению полномочия Таможенной службы в контексте подтверждения таможенной стоимости товара.

Так, предполагается, что таможенник может корректировать таможенную стоимость, устанавливая "справедливую" цену на свое субъективное мнение, независимо от условий внешнеэкономической сделки и договорной цены, установленной и согласованной сторонами в контракте, и тому подобное.

Кроме того, у бизнеса могут требовать дополнительные документы, подтверждающие таможенную стоимость, установленную в контакте.

Однако, исчерпывающий перечень таких документов законопроектом не прописано.

"Перечень таких документов должен быть установлен Таможенным кодексом для обеспечения стабильности работы компаний и не может изменяться перманентно по усмотрению Таможенной службы", - подчеркнули в ЕБА.

По оценкам ЕБА, законопроектом №3562 увеличиваются дискреционные полномочия таможни, что, в свою очередь, увеличит давление на бизнес, в результате чего может вырасти спрос на "серые схемы товарной контрабанды".

ЕБА обратилась к Министру финансов Сергею Марченко и председателю Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетьманцеву с призывом оставить процедуры определения таможенной стоимости закрепленными Таможенным кодексом, чтобы бизнес имел больше стабильности и прогнозируемости в контексте таможенных процедур, а его рабочие процессы не зависели от организационных новаций внутри таможни.

Как сообщали Українські Новини, Согласно исследованию Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), 60% компаний понадобится до одного года на восстановление после карантина.

Украинский бизнес призывает народных депутатов принять законопроект № 2655, который инициирует переход государственных органов на облачные технологии.

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