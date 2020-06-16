Парламент должен создать равные условия работы с госсектором для всех участников IT-рынка, - ЕБА

Украинский бизнес призывает народных депутатов принять законопроект № 2655, который инициирует переход государственных органов на облачные технологии.

Об этом говорится в заявлениях, распространенных Европейской Бизнес Ассоциацией и Союзом украинских предпринимателей, передают Українські Новини.

Бизнес отмечает, что новая законодательная инициатива внедряет стратегию Cloud First, направленную на приоритетную закупку госсектором облачных технологий с целью экономии бюджетных средств.

Концепция Cloud First, реализованная во многих развитых странах мира, позволяет экономить около 30% затрат на ИТ-оборудование для государственных органов.

"Принятие законопроекта будет иметь два важных последствия для сферы публичных закупок", ― говорится в заявлении комитета по ИКТ Союза украинских предпринимателей. ― Это создание для провайдеров облачных сервисов условий работы, которые не будут уступать поставщикам компьютерного оборудования, а также экономия бюджетных средств за счет приоритетности более гибких облачных решений".

Авторы законопроекта № 2655 подчеркивают, что расходы государственного сектора на ИТ-закупки в период 2020-2024 гг. составят около 100 млрд грн. Если же переход на закупки облачных сервисов будет воплощен хотя бы частично, то совокупная экономия может достичь 40 млрд гривен.

Ранее законопроект поддержал профильный комитет Верховной Рады. Публично в поддержку законопроекта № 2655 выступил вице-премьер Михаил Федоров.

В 2019 году Минцифры поддержало стратегию перехода на облачные решения. По данным участников рынка, в 2018 году объем рынка облачных решений оценивали в $ 33,4, из которых доля рынка украинских операторов составила лишь $ 10 млн. При этом в государственный бюджет игроки рынка заплатили $ 3,5 млн налогов, в том числе украинские операторы ― $ 3 млн. В течение 5 лет в Украине возможен рост этой части ІТ-рынка практически вдесятеро – до более чем $300 млн.