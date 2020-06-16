подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июня 2020, вторник, 12:13 17
Интернет и IT 2020-06-16T12:20:16+03:00
Українські Новини
Парламент должен создать равные условия работы с госсектором для всех участников IT-рынка, - ЕБА

Парламент должен создать равные условия работы с госсектором для всех участников IT-рынка, - ЕБА

Николай Савенко
Верховная Рада, IT-индустрия, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей, Законопроект 2655
Европейская бизнес ассоциация (ЕБА). Фото: zw.linkedin.com
Европейская бизнес ассоциация (ЕБА). Фото: zw.linkedin.com

Украинский бизнес призывает народных депутатов принять законопроект № 2655, который инициирует переход государственных органов на облачные технологии.

Об этом говорится в заявлениях, распространенных Европейской Бизнес Ассоциацией и Союзом украинских предпринимателей, передают Українські Новини.

Бизнес отмечает, что новая законодательная инициатива внедряет стратегию Cloud First, направленную на приоритетную закупку госсектором облачных технологий с целью экономии бюджетных средств.

Концепция Cloud First, реализованная во многих развитых странах мира, позволяет экономить около 30% затрат на ИТ-оборудование для государственных органов.

"Принятие законопроекта будет иметь два важных последствия для сферы публичных закупок", ― говорится в заявлении комитета по ИКТ Союза украинских предпринимателей. ― Это создание для провайдеров облачных сервисов условий работы, которые не будут уступать поставщикам компьютерного оборудования, а также экономия бюджетных средств за счет приоритетности более гибких облачных решений".

Авторы законопроекта № 2655 подчеркивают, что расходы государственного сектора на ИТ-закупки в период 2020-2024 гг. составят около 100 млрд грн. Если же переход на закупки облачных сервисов будет воплощен хотя бы частично, то совокупная экономия может достичь 40 млрд гривен.

Ранее законопроект поддержал профильный комитет Верховной Рады. Публично в поддержку законопроекта № 2655 выступил вице-премьер Михаил Федоров.

В 2019 году Минцифры поддержало стратегию перехода на облачные решения. По данным участников рынка, в 2018 году объем рынка облачных решений оценивали в $ 33,4, из которых доля рынка украинских операторов составила лишь $ 10 млн. При этом в государственный бюджет игроки рынка заплатили $ 3,5 млн налогов, в том числе украинские операторы ― $ 3 млн. В течение 5 лет в Украине возможен рост этой части ІТ-рынка практически вдесятеро – до более чем $300 млн.

Больше новостей о: Верховная Рада IT-индустрия Европейская Бизнес Ассоциация Союз украинских предпринимателей Законопроект 2655

Бизнес ожидает обнародования закона об ужесточении...
Союз украинских предпринимателей просит премьер-ми...
В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шников...
Учреждениям культуры на карантине позволили меньше...
Елену Зеленскую госпитализировали из-за коронавируса
Количество новых инфицированных коронавирусом растет второй день подряд
Новости
Пробки в Киеве. Фото: Google Maps
Обеденные пробки сковали Киев. Где самые загруженные дороги 12:19 Карта
Парламент должен создать равные условия работы с госсектором для всех участников IT-рынка, - ЕБА 12:13
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
Учреждениям культуры на карантине позволили меньше платить за аренду 11:50
больше новостей
Как пересечь границу. Заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска 12:51 Карта
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
больше новостей
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
Как пересечь границу. Заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска 12:51 Карта
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
больше новостей
СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера. Его доставят в суд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok