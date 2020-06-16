Обеденные пробки сковали Киев. Где самые загруженные дороги

Сегодня днем, 16 июня, почти все районы Киева сковали многочисленные пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, согласно данным сервиса, одними из самых загруженных улиц столицы из-за ремонта Северного моста являются проспект Степана Бандеры и проспект Героев Сталинграда. Традиционно сильные пробки сковали Набережное шоссе и бульвар Дружбы народов.

Пробки днем в Киеве 16 июня. Фото: Google Maps

Также медленно двигаются автомобили и по центральным улицам столицы, медленнее всего - в районе станции метро "Университет".

Традиционные пробки в центре Киева. Фото: Google Maps

Масштабные пробки наблюдаются и по проспекту Вячеслава Черновола и соседних улицах (улица Павловская, улица Речная).

Кроме того, "стоят" авто по улице Жилянской.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году каждый среднестатистический автомобилист Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.

При этом, только за 2 года киевляне стали тратить на стояние в пробках на 2 дня своей жизни больше. Так, еще в 2018 году пробки забирали 202 часа или 8 дней 10 часов в год. "Лишнее" время пути на работу составляло 26 минут утром и 27 минут вечером.

Ранее Українські Новини сообщали, Виталий Кличко уверен, что в Киеве пробки создают не киевляне. Поэтому обратился к народным депутатам с предложением оказать помощь в решение транспортного коллапса на киевских дорогах