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16 червня 2020, вівторок, 12:19 5
Суспільство 2020-06-16T12:46:42+03:00
Українські Новини
Обідні затори скували Київ. Де найбільш завантажені дороги

Обідні затори скували Київ. Де найбільш завантажені дороги

Анна Рудык
Київські дороги, Масштабний трафік
Пробки в Києві. Фото: Google Maps
Пробки в Києві. Фото: Google Maps

Сьогодні вдень, 16 червня, майже всі райони Києва скували численні затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними сервісу, одними з найбільш завантажених вулиць столиці через ремонт Північного моста є проспект Степана Бандери і проспект Героїв Сталінграду. Традиційно сильні затори скували Набережне шосе, бульвар Дружби народів.

Пробки вдень у Києві 16 червня. Фото: Google MapsПробки вдень у Києві 16 червня. Фото: Google Maps

Також повільно рухаються автомобілі та центральними вулицями столиці, найповільніше - в районі станції метро "Університет".

Традиційні затори в центрі Києва. Фото: Google MapsТрадиційні затори в центрі Києва. Фото: Google Maps

Масштабні затори спостерігаються і по проспекті В'ячеслава Чорновола та сусідніх вулицях (вулиця Павлівська, вулиця Річкова).

Крім того, "стоять" авто по вулиці Жилянській.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році кожен пересічний автомобіліст Києва безцільно провів у заторах 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин, викреслених з життя.

При цьому, лише за 2 року кияни стали витрачати на стояння в пробках на 2 дні свого життя більше. Так, ще в 2018 році пробки забирали 202 години або 8 днів 10 годин в рік. "Зайвий" час шляху на роботу становила 26 хвилин вранці і 27 хвилин ввечері.

Раніше Українські Новини повідомляли, Віталій Кличко впевнений, що в Києві затори створюють не кияни. Тому звернувся до народних депутатів з пропозицією надати допомогу у вирішення транспортного колапсу на київських дорогах

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