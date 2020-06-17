Институт нацпамяти отчитался о праздновании 100-летия самого результативного летчика антигитлеровской коалиции Ивана Кожедуба

В Украинском институте национальной памяти сообщили, что все же вспомнили о 100-летии со дня рождения легендарного советского героя-летчика Ивана Кожедуба. Однако торжественные памятные мероприятия, посвященные знаменательной дате, не проводили, а лишь информационные.

Об этом говорится в ответе Института нацпамяти на информационный запрос Українських Новин.

"К 100-летию со дня рождения советского летчика украинского происхождения, аса-истребителя, трижды Героя Советского Союза Украинский институт национальной памяти осуществил мероприятия информационного характера, а именно:

- на официальном сайте Института в рубрике "Исторический календарь" дано краткое сообщение об Иване Кожедубе, посвященное его деятельности в период Второй мировой войны;

- на Facebook-странице Института размещено тематическое интервью "Радио Свобода" с историком В.Павловым "Сто лет Ивану Кожедубу: как воевал успешный летчик-ас антигитлеровской коалиции";

- на тематическом сайте Института "Украинская Вторая мировая" в разделе "Фигуры" также размещена информация об Иване Кожедубе", - сказано в ответе.

Также Институт нацпамяти проинформировал, что "разрабатывает предложение для Офиса Президента Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины с целью чествования памяти 4 выдающихся украинских летчиков ХХ-ХХI века (в том числе Ивана Кожедуба) и привлечения внимания общественности к славным традициям и доблести украинских военно-воздушных сил".

В рубрике "Исторический календарь" дано краткое сообщение об Иване Кожедубе. uinp.gov.ua

Интервью с историком В.Павловым "Сто лет Ивану Кожедубу". facebook.com/uinp.gov.ua

В разделе "Фигуры" размещена информация об Иване Кожедубе. ww2.memory.gov.ua

Для сравнения проанализируем количество статей и материалов на официальном веб-сайте Института нацпамяти, в которых упоминаются имена Ивана Кожедуба, Степана Бандеры и Романа Шухемича: Кожедуб - 9, Бандера - 12, Шухевич - 20.

Напомним, ранее день рождения советского аса, который родился и учился летать в Украине, отмечался на общегосударственном уровне при всех президентах, включая Петра Порошенко. И лишь при Владимире Зеленском центральные власти вообще не вспомнили героя. Отметили юбилей только местные власти Шосткинского района Сумской области, откуда родом Кожедуб.