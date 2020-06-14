В Чернобыльский заповедник после пожара вернулись животные

В Чернобыльский заповедник после пожара, который уничтожил 5% территории, вернулись животные и массово растет папоротник.

Об этом говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в соцсети Facebook.



"И после двух пожаров жизнь возвращается. Вчера специалисты научного отдела заповедника обследовали участки, которые за последние годы дважды превращались в пепелища. Огонь прошелся по этой части леса в 2015 году, а во время нынешних масштабных пожаров пламя уничтожило то, что не успело восстановиться в полную силу. Неудивительно, еще месяц назад это место выглядело, словно пустыня", - говорится в сообщении.

Сгоревший лес. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Сейчас на выжженных участках уже массово растет папоротник - орляк обыкновенный.



Папоротник в заповеднике. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Черный аист. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Два лося. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Красочный люпин в Чернобыльском заповеднике. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник



Как сообщали Українські Новини, пожар в Чернобыльской зоне начался еще в начале апреля.