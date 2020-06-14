подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 июня 2020, воскресенье, 20:52 178
Общество 2020-06-14T21:00:01+03:00
Українські Новини
В Чернобыльский заповедник после пожара вернулись животные

В Чернобыльский заповедник после пожара вернулись животные

Валерия Драгомирова
Пожар, Животные, Чернобыль, Чернобыльский заповедник

В Чернобыльский заповедник после пожара, который уничтожил 5% территории, вернулись животные и массово растет папоротник.

Об этом говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в соцсети Facebook.

"И после двух пожаров жизнь возвращается. Вчера специалисты научного отдела заповедника обследовали участки, которые за последние годы дважды превращались в пепелища. Огонь прошелся по этой части леса в 2015 году, а во время нынешних масштабных пожаров пламя уничтожило то, что не успело восстановиться в полную силу. Неудивительно, еще месяц назад это место выглядело, словно пустыня", - говорится в сообщении.

Сгоревший лес. Фото: Facebook / Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедникСгоревший лес. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

 

Сейчас на выжженных участках уже массово растет папоротник - орляк обыкновенный.

Папоротник в заповеднике. Фото: Facebook / Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедникПапоротник в заповеднике. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Чернобыльский заповедник. Фото: Facebook / Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедникЧерный аист. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Животные. Фото: Facebook / Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедникДва лося. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Цветы в Чернобыльском заповеднике. Фото: Facebook / Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедникКрасочный люпин в Чернобыльском заповеднике. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник


Как сообщали Українські Новини, пожар в Чернобыльской зоне начался еще в начале апреля. 

Больше новостей о: Пожар Животные Чернобыль Чернобыльский заповедник

Количество не готовых к ослаблению карантина областей увеличилось
Украина восстанавливает международное авиасообщение. Куда полетят самолеты с понедельника
Новости
Чернобыльский заповедник. Фото: Facebook / Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
В Чернобыльский заповедник после пожара вернулись животные 20:52
Фигурант дела о $6 млн взятки болен коронавирусом. Адвокаты просят домашний арест 20:20
Первого замглавы налоговой Киева отстранили от обязанностей за рекордную взятку 19:49
ДТП в Киеве. Фото dtp.kiev.ua/Telegram
В Киеве произошло масштабное ДТП: женщину-полицейскую зажало между двух авто 19:17
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
У@буйте в Израиль: Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
больше новостей
Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку к пенсии: кто получит 06:20
Прожиточный минимум в Украине повысят: как изменятся пенсии, субсидии и соцвыплаты 05:30 Инфографика
В Офисе президента вспышка коронавируса, — СМИ 13:07
Киевская область выбыла из списка не соответствующих критериям для смягчения карантина 22:18
Замминистра обороны задекларировал 50 биткоинов на 12,7 млн гривен и компанию в Чехии 09:11
больше новостей
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
В Офисе президента вспышка коронавируса, — СМИ 13:07
Замминистра обороны задекларировал 50 биткоинов на 12,7 млн гривен и компанию в Чехии 09:11
МАУ отменила почти все рейсы до августа 22:48
В Киевской области на 34 человека увеличилось количество зараженных COVID-19. Где болеют больше всего 13:00
больше новостей
В Киеве за сутки – 66 новых случаев заражения COVID-19. Умер один пациент
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok