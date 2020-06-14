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14 июня 2020, воскресенье, 05:01 339
Lifestyle 2020-06-14T08:03:24+03:00
Українські Новини
Астролог назвал три знака зодиака, которые справятся со всеми трудностями сегодня

Астролог назвал три знака зодиака, которые справятся со всеми трудностями сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на 14 июня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 14 июня 2020. Фото: pixabay

В воскресенье Тельцов, Весов и Стрельцв ждут трудности, однако звезды уверяют, что представители этих трех знаков успешно с ними справятся. А на их настроение не сможет повлиять даже погода. Подробнее об астрологическом прогнозе на воскресенье, 14 июня, расскажут Українські Новини.

Телец

Тельцов ждет неоднозначный день, наполненный событиями, развитие которых будет сложно предугадать. В это время звезды советуют действовать по обстоятельствам и быстро, но быть предельно внимательными во всем, иначе допущенные ошибки будет сложно исправить. Вторая половина дня подходит для решения важных вопросов. В это время можно доверять своей интуиции и поступать так, как более выгодно и правильно для самих представителей этого знака.

Весы

Весам звезды советуют проявлять бдительность буквально во всем. В течение дня будет риск допустить различные ошибки. Также возможны споры с близкими и друзьями. Звезды советуют прислушаться к мнению со стороны и принимать для себя доводы других. Вечером стоит внимательно следить за своими вещами, возможны потери.

Стрелец

Первая половина дня покажется Стрельцам сложным периодом, не все будет складываться гладко, а добиться успеха в делах будет сложно. Обстоятельства в это время не всегда будут развиваться в их пользу, потому потребуются изобретательность и готовность пойти на риск, чтобы получить желаемое. Вечер порадует хорошими новостями и встречами с друзьями.

Как сообщали Українські Новини, 20 июня будет летнее солнцестояние и начало астрономического лета.

Ранее сообщалось о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака на июнь.

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