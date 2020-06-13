У вернувшихся из Парижа членов делегации коронавирус не выявлен, - Офис Президента

После того, как СМИ сообщили, что последние два дня в Офисе президента и Управлении госохраны зафиксирована крупная вспышка коронавируса, в частности, якобы коронавирусом заразились министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Украины Руслан Демченко, Офис Президента заявил, что у представителей Офиса и Кабинета Министров, входивших в украинскую делегацию, по возвращении из Франции после прохождения тестирования коронавирус не выявлен.

Об этом говорится в сообщении Офиса, передают Українськi Новини.

"По возвращении из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. У представителей Офиса Президента Украины и Кабинета Министров результаты тестов были отрицательными - COVID-19 не обнаружен", - сказано в нем.

Отмечается, что возглавлял делегацию вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В состав делегации входили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква и советник Президента Руслан Демченко.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине из-за обнаружения коронавирусной инфекции у супруги Елены Зеленской.

Как сообщали Українськi Новини, 12 июня украинская делегация посетила Французскую Республику с однодневным рабочим визитом.