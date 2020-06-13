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13 июня 2020, суббота, 20:46 136
Силовые структуры 2020-06-13T21:15:01+03:00
Українські Новини
Боевики применили гранатометы, минометы и артиллерию. Ранен воин ВСУ

Боевики применили гранатометы, минометы и артиллерию. Ранен воин ВСУ

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано

В то время, как через КПВВ "Станица Луганская" начали пропускать абитуриентов на ВНО, боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 13 июня, 1 украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии разграничения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник неподалеку Славного дважды вел огонь по позициям ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а около Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики выпустили 50 снарядов 122-го калибра по оборонным укреплениям вблизи Луганского, разместив свои артиллерийские системы рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского.

Также около Крымского противник 2 раза вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов противника 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил 12 июня, 1 украинский военнослужащий получил ранение.

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