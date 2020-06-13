Замминистра обороны задекларировал 50 биткоинов на 12,7 млн гривен и компанию в Чехии

Заместитель министра обороны Игорь Халимон задекларировал 50 единиц криптовалюты Биткоин (Bitcoin) на 12,7 млн гривен и 133 тыс. долларов наличными.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Так, Халимон задекларировал 50 биткоинов, общая сумма которых на сейчас составляет 12 651 421 гривну (по данным площадки coinmarketcap на 12.06.2020).

Также, он задекларировал 57 633 гривен на банковском счету, 133 тыс. долларов наличными и 150 тыс. долларов, одолженных иностранцу.

Он задекларировал 8 113 гривен заработной платы в компании "МХП-БЕЗПЕКА" предоставляющей услуги частной охраны, основателем которой он является.

Также он задекларировал 5 000 гривен дохода от отчуждения имущества и 155 гривен дополнительного блага.

Кроме этого, он имеет 150 млн акций компании Inary Inc (США) и 300 акций компании Waisell FZE (ОАЭ).

Он также владеет кампанией Insouciance s.r.o. (Чехия) и 50% компании SKI Holding (Словакия).

Халимон также задекларировал право пользования на жилой дом и земельный участок в Тимановке (Винницкой области), а также право пользования квартирой в Киеве.

Ему принадлежит хозяйственное здание (542 кв. м) в Лукашовке (Винницкой области).

Кроме этого, согласно декларации Халимон не имеет своего автомобиля, но имеет право пользования автомобилем Mercedes-benz GLS 500, 2016 года выпуска и Toyota Land Cruiser, 2017 года выпуска.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин назначил замминистра обороны предпринимателя и советника министра обороны Халимона.



Ранее министр обороны Андрей Таран задекларировал 0,5 млн гривен доходов за 2019.