Обнаглевший застройщик, с которым "ударно борются" у Кличко, оттяпал еще полосу киевской автомагистрали

Борьба с самозахватом полосы автомагистрали вдоль линии скоростного трамвая, информацию о котором советник Виталия Кличко Максим Бахматов назвал "шоком", а на месте происшествия за три дня побывал уже ряд комиссий из КГГА и Святошинской райадминистрации, дала неожиданный результат. Самозахват продолжил разрастаться, фактически перекрыв движение по магистрали.

Как видно из фото, по состоянию на утро 12 июня захвачены уже две из трех полос автодороги, а для киевлян оставлена лишь одна полоса.

При этом какие-либо оповещения о том, идет ли речь о дальнейшем расширении стройки или об устранении прежних нарушений, на месте самозахвата отсутствуют.

Как сообщалось ранее, в понедельник 8 июня возник скандал вокруг самовольного выноса прямо на проезжую часть городской магистрали куска здания торгово-рыночного комплекса "Апрель" на конечной остановке скоростного трамвая. На возмущения пользователей соцсетей тогда отреагировал советник Виталия Кличко Максим Бахматов. "Я сам в шоке", - написал он.

После скандала в соцсетях с самозахватом частным застройщиком полосы движения по автомобильной магистрали вдоль скоростного трамвая, захват был легализован путем установки вдоль захваченного участка автомобильных отбойников. Об этом написал в своем Фейсбуке автор скандальной фотографии, блогер Сергей Наумович.

"Сегодня появляется фото героического "решения" проблемы. Нам дали понять, что это так и останется. Бровки и отбойник поставили под углом, мол, так было задумано, подсыпали камушков, а одна полоса проезжей части ушла "в пользу знатоков", - сообщил он.

Позднее застройщик пояснил киевским властям, что "случайно" застроил часть дороги и конечную скоростного трамвая.

Ранее, в феврале 2020 года депутат Киевсовета Александр Пабат усомнился в законности самого проводящегося строительства и призвал руководство города разобраться в ситуации.

Строительство торгово-развлекательного комплекса April City на месте конечной остановки и кольца разворота скоростного трамвая ведет ООО "Киевпроект девелопмент". По данным системы YouControl, бенифициаром ООО является кипрская оффшорная компания "Валдез лимитед". Собственником которого, по данным СМИ, является ряд лиц из ближайшего окружения экс-мера Киева Леонида Черновецкого.