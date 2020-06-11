ОПЗЖ от имени украинцев поздравила россиян с днем России

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая ранее обвинила Зеленского в плагиате законопроекта о референдуме, от имени украинцев поздравила россиян с днем России.

Об этом говорится на сайте партии, передают Українськi Новини.

"Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" от имени всех украинцев, выступающих за восстановление сотрудничества и нормализацию отношений с Российской Федерацией, поздравляет россиян с праздником – Днем России!

Что бы ни говорил Президент Украины Зеленский, но с Россией нас связывают не просто общие границы, а прежде всего родственные связи, тесно переплетенные человеческие судьбы, духовные и культурные ценности, общее историческое наследие, победа в Великой Отечественной войне и память об этой Великой Победе, сплотившая наши народы на века.

Именно поэтому все попытки власти и национально озабоченных политиков, ура-патриотического меньшинства вбить клин между украинцами и россиянами, разорвать отношения между нашими странами потерпели фиаско.

Украинцы устали от русофобской истерии, от политики ненависти и прекрасно понимают, что сегодня Украина как никогда нуждается в развитии диалога с Россией, радикальной смене экономического курса и восстановлении стратегического экономического партнерства с РФ.

Первый шаг к началу диалога между Украиной и Россией уже сделан. По инициативе нашей партии в Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция".

Диалог и компромиссы – вот путь к миру и согласию, восстановлению добрососедских отношений между нашими странами, благосостоянию наших народов.

С праздником!," - говорится в сообщении блока.

Напомним, РФ празднует день России 12 июня в честь принятия декларации о суверенитете в 1990 году. "Оппозиционная платформа – За жизнь" разместила свое поздравление вечером 11 июня.