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11 червня 2020, четвер, 23:00 6
Верховна Рада і партії 2020-06-12T00:45:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ від імені українців привітав росіян з днем Росії

ОПЗЖ від імені українців привітав росіян з днем Росії

Надежда Комендантова
Україна і Росія. Фото: baomoi.com
Україна і Росія. Фото: baomoi.com

Партія "Опозиційна платформа – За життя" від імені українців привітала росіян з днем Росії.

Про це йдеться на сайт партії, передають Українські Новини.

"Партія "Опозиційна платформа – За життя" від імені всіх українців, які виступають за відновлення співпраці та нормалізацію відносин з Російською Федерацією, вітає росіян зі святом – Днем Росії!

Що б не говорив президент України Зеленський, але з Росією нас пов'язують не просто спільні кордони, а насамперед родинні зв'язки, тісно переплетені людські долі, духовні і культурні цінності, спільна історична спадщина, перемога у Великій Вітчизняній війні і пам'ять про цю Велику Перемогу, сплотившая наші народи на століття.

Саме тому всі спроби влади і національно стурбованих політиків, ура-патріотичної меншини вбити клин між українцями та росіянами, розірвати відносини між нашими країнами зазнали фіаско.

Українці втомилися від русофобської істерії, від політики ненависті і чудово розуміють, що сьогодні Україна як ніколи потребує розвитку діалогу з Росією, радикальної зміни економічного курсу та відновлення стратегічного економічного партнерства з РФ.

Перший крок до початку діалогу між Україною та Росією вже зроблено. За ініціативою нашої партії у Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об'єднання "Міжпарламентський діалог в ім'я світу: Україна ‒ Росія ‒ Німеччина ‒ Франція".

Діалог і компроміси – ось шлях до миру і злагоди, відновлення добросусідських відносин між нашими країнами, добробуту наших народів.

З святом!," - йдеться в повідомленні блоку.

Нагадаємо, РФ святкує день Росії 12 червня на честь прийняття декларації про суверенітет 1990 року. "Опозиційна платформа – За життя" розмістила своє привітання ввечері 11 червня.

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