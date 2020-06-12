ДБР показало відео, як Порошенко тікає через чорний хід від вручення йому підозри

Державне бюро розслідувань України розповсюдило відеозапис процедури вручення колишньому президенту і нині нардепу Петру Порошенку підозри. Однак, як повідомили представники ДБР, 5-й глава України відмовився від одержання його письмової версії і поспішно покинув приміщення правоохоронного відомства.

На відео Порошенко з адвокатами сидить в ДБР і слухає, як представник Офісу генпрокурора зачитує йому підозру у схилянні Служби зовнішньої розвідки до незаконних дій.

В цей момент адвокат екс-президента підхопився зі стільця і став вимагати від представника ОГП показати його документи.

Наступний фрагмент відео показує, як Порошенко спішно виходить з офісу ДБР, а за ним йдуть правоохоронці і просять понятих зафіксувати, що колишній президент відмовився отримати підозру.

Після цього Порошенко з двома адвокатами сів у машину і поїхав.

Також, за даними ДБР, Порошенко відмовився отримати клопотання про застосування до нього запобіжного заходу.