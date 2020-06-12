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12 червня 2020, пʼятниця, 06:31 9 Відео
Політика 2020-06-12T08:15:02+03:00
Українські Новини
ДБР показало відео, як Порошенко тікає через чорний хід від вручення йому підозри

ДБР показало відео, як Порошенко тікає через чорний хід від вручення йому підозри

Тетяна Зотова
підозра, ДБР України
Петро Порошенко в ДБР України. Фото: ДБР
Петро Порошенко в ДБР України. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань України розповсюдило відеозапис процедури вручення колишньому президенту і нині нардепу Петру Порошенку підозри. Однак, як повідомили представники ДБР, 5-й глава України відмовився від одержання його письмової версії і поспішно покинув приміщення правоохоронного відомства.

На відео Порошенко з адвокатами сидить в ДБР і слухає, як представник Офісу генпрокурора зачитує йому підозру у схилянні Служби зовнішньої розвідки до незаконних дій.

В цей момент адвокат екс-президента підхопився зі стільця і став вимагати від представника ОГП показати його документи.

Наступний фрагмент відео показує, як Порошенко спішно виходить з офісу ДБР, а за ним йдуть правоохоронці і просять понятих зафіксувати, що колишній президент відмовився отримати підозру.

Після цього Порошенко з двома адвокатами сів у машину і поїхав.

Також, за даними ДБР, Порошенко відмовився отримати клопотання про застосування до нього запобіжного заходу.

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