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  • "Криминал и месть": кто такой депутат Билан, призывавший сделать атомные бомбы против России и Венгрии
11 июня 2020, четверг, 14:01 80
Политика 2020-06-11T14:45:01+03:00
Українські Новини
"Криминал и месть": кто такой депутат Билан, призывавший сделать атомные бомбы против России и Венгрии

"Криминал и месть": кто такой депутат Билан, призывавший сделать атомные бомбы против России и Венгрии

Ольга Фандорина
Взрыв, Агрессия, Атомные бомбы, Депутаты горсовета, Тарас Билан

Депутат Тернопольского горсовета от партии Петра Порошенко "Солидарность" Тарас Билан, который на данный момент является беспартийным, обнародовал в своем Facebook обращение к Зеленскому, в котором предложил взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы "защититься от нападения Венгрии и России", из-за планов по новому административному делению на Закарпатье, где образуется большой "венгерский" район с центром в Берегово. 

По официальной информации, Тарас Билан работал исполняющим обязанности в Тернопольском государственном научно - техническом предприятии "Проминь". Имеет три автомобиля - Citroen Berlingo, VOLKSWAGEN TRANSPORTER и Москвич 407.Также в накоплениях имеет 48 тысяч долларов. 

Депутат Тернопольского горсовета Тарас Билан - достаточно скандальная личность в своей местности. Например, в 2019 году его исключили из фракции "БПП" и местные СМИ писали о том, что он развернул целую информационную кампанию для того, чтоб отомстить секретарю совета Виктору Шумаде. Сообщалось, что после его увольнения с завода "Проминь" результатом его работы стало открытие нескольких криминальных дел за махинации с землей, государственным имуществом

Также сообщалось, что согласно с официальными данными на сайте Тернопольского горсовета, прием граждан Тарас Билан ведет на кладе помощи воинам АТО, однако по информации СМИ - в здании склада активно ведется строительство, а про склад помощи воинам АТО - ничего не сказано.

Также одним из самых заметных его заявлений в горсовете стал призыв запретить фильм "Школа" на "1 + 1", во время которого депутат выговорился словами "шльонда", "Манала" и другим сленгом, как передает "Погляд. Тернополь".

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