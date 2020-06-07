Если власть продолжит медреформу, врачи Украины выйдут на забастовку, - Тодуров

Если власти Украины продолжит второй этап медицинской реформы, из-за которой стали закрываться больницы, санатории и тубдиспансеры, медики объявят масштабную забастовку.

Об этом в субботу, 6 июня, заявил директор Института сердца Борис Тодуров в эфире телеканала NewsOne.

"Если сегодня встанет вопрос о том, что будут увольнять министра. О том, что будут продолжать реформу ... Я делаю официальное заявление, мы объявим всеукраинскую забастовку медиков. И с нами получится не только медперсонал, с нами выйдут и наши пациенты, и это будет очень серьезно ", - пригрозил Тодуров.

При этом медик отметил, что в случае давления на врачей со стороны власти, забастовка пройдет уже после карантина.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве медики устроили бойкот из-за низкой зарплаты и работы с пациентами с подозрением на Covid-19.

6 мая во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заверил в продолжении медреформы.

Бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что инициатива президента Владимира Зеленского по изменению ее медицинской реформы - это шаг в прошлое.