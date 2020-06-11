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11 июня 2020, четверг, 09:07 598
Мир 2020-06-11T09:45:02+03:00
Українські Новини
Спустя 34 года в Швеции завершили расследование одного из крупнейших уголовных дел Европы 20 века

Спустя 34 года в Швеции завершили расследование одного из крупнейших уголовных дел Европы 20 века

Елизавета Кесельман
Швеция, Убийство, Расследование, Убийство премьера, Улоф Пальме
Экс-премьер министр Улоф Пальме и его супруга Лисбет. Фото: Википедия
Экс-премьер министр Улоф Пальме и его супруга Лисбет. Фото: Википедия

34 года назад в Швеции, в один из зимних вечеров застрелили премьер-министра страны Улофа Пальме, расследование которого продолжалось 34 года, и стало одним из крупнейших и дорогостоящих уголовных дел Европы. На днях в прокуратуре объявили финальные результаты расследования, в ходе которого назвали имя убийцы премьера. Об этом сообщает Expressen.

Что произошло

28 февраля 1986 года премьер-министр Пальме вместе с супругой Лисбет возвращались около полуночи из кинотеатра. Посреди улицы произошло несколько выстрелов, вследствие чего политика убили, а его супругу легко ранили.

После этого расследование убийства политика стало одним из крупнейших уголовных дел в Европе, а также одним из самых масштабных и дорогостоящих. Для шведов длительное отсутствие подвижек в расследовании стало национальной травмой.

Расследование дела

Расследование стало для шведов делом чести. Помимо непосредственных очевидцев, были опрошены еще почти тысяча человек. Для работы над этим делом был даже создана специальная следственная группа "Комиссия Пальме", в которую вошли высшие полицейские чины. А за помощь в раскрытии преступления обещали награду - 50 млн шведских крон. Но все эти действия никаких плодов не принесли.

За несколько десятилетий следственные органы изучили огромное количество материалов и улик, вышли на ряд подозреваемых, а также на такие организации, как Курдская рабочая партия и южноафриканская разведка.

О первом подозреваемом стало известно лишь два года спустя – в 1988. Тогда был задержан наркозависимый мужчина с криминальным прошлым. Супруга убитого премьер-министра опознала его, как убийцу мужа. Мужчину осудили за убийство, однако позже оправдали апелляционной инстанцией за отсутствием неопровержимых доказательств вины. Но в 2004 году, перед смертью, он заявил, что действительно убил премьер-министра.

Спустя 34 года прокурор назвал новое имя убийцы. Таковым признали некоего Стига Енгстрьома. Мужчина работал в страховой компании Skandia около места преступления. Много лет назад его допрашивали в качестве свидетеля, а как подозреваемого начали рассматривать лишь несколько лет назад.

Поскольку в 2000 году мужчина покончил жизнь самоубийством – теперь ему не могут предъявить обвинения. Согласно с версией следствия, Енгстрьом мог убить премьер-министра из-за левых взглядов политика.

Когда его рассматривали, как свидетеля, то мужчина утверждал, что после ранения пытался реанимировать премьера, но безуспешно. Полиция выяснила, что Енгстрьом проходил обучение по стрельбе из оружия до инцидента.

"Поскольку Стиг Енгстрьом умер, я не могу предъявить обвинения и не буду проводить допросы. Потому я принял решение закрыть расследование", – заявил накануне прокурор.

Расследование дела об убийстве премьер-министра было возобновлено в 2016 году. Дело поручили главному прокурору Стокгольма, как автору расследований многих громких дел. В частности, он занимался расследованием убийства министра иностранных дел Анны Лид, которую в 2003 году зарезали в универмаге.

Как сообщали Українські Новини, тем временем, в Америке продолжается расследование дела об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. 

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