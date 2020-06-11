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11 июня 2020, четверг, 06:45 144
Lifestyle 2020-06-11T06:45:02+03:00
Українські Новини
Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут трудности на личном фронте сегодня

Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут трудности на личном фронте сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на 11 июня. Фото: pixabay
Гороскоп на 11 июня. Фото: pixabay

Июнь принесет не только положительные изменения всем знакам зодиака, но и проблемы, которые затронут разные сферы жизни. В четверг Овны, Львы и Скорпионы столкнутся с проблемами в личной жизни. Подробнее об астрологическом прогнозе для представителей этих трех знаков зодиака на 11 июня расскажут Українські Новини.

Овен

В четверг Овнам будет непросто разобраться в своих чувствах, понять, что же их гложет или радует. Звезды уверяют, что из-за этого настроение представителей знака будет скакать очень часто, что может привести к конфликтам со второй половинкой. Постарайтесь провести этот день вдали от любимого человека или приложить все усилия, чтобы не транслировать свои чувства на партнера.

Лев

В этот день работа будет активно препятствовать личной жизни Львов. Настолько активно, что любимый человек представителей этого знака начнет очень сильно обижаться. Звезды советуют постараться объяснить ему, что он важнее работы, а с работой разобраться как можно быстрее.

Скорпион

Если у Скорпионов есть секреты от любимого человека, то в четверг следует приложить максимум усилий для того, чтобы он не начал догадываться о наличии этих секретов. Иначе есть риск, что ваши отношения могут пойти под откос.

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