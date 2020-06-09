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09 июня 2020, вторник, 13:59 1531
Политика 2020-06-09T14:00:02+03:00
Українські Новини
Реформирование ГАСИ хотят заблокировать, - Парцхаладзе

Реформирование ГАСИ хотят заблокировать, - Парцхаладзе

Павел Твердохлиб
Саакашвили, Парцхаладзе, Национальный совет реформ, ГАСИ, Записи Ермака
Лев Парцхаладзе. Фото: Українське Фото
Лев Парцхаладзе. Фото: Українське Фото

Публикации в СМИ о возможном назначении в Офис простых решений (Национальный совет реформ) Михеела Саакашвили экс-застройщика и экс-чиновника Льва Парцхаладзе появились в интересах людей, намеревающихся заблокировать реформирование ГАСИ. Об этом заявил на своей странице в Фейсбуке сам Парцхаладзе.

"Сегодня разными способами хотят заблокировать идею реформирования ГАСИ. Против меня запустили грязную медийную кампанию. Дабы дискредитировать экспертную помощь Конфедерація будівельників України и партнеров в создании прозрачной и некоррумпированной системы архстройконтроля. Новым "смотрящим" не нравятся наши идеи и предложения, которые мы предоставили правительству", - заявил он.

При этом, Парцхаладзе уверен, что в ближайшее время против него будут предприняты новые атаки. "На этом битва за цивилизованный рынок не заканчивается. Реформированию ГАСИ быть!", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, ранее издание "Вести" в материале "Зачем Парцхаладзе собрался в Офис простых решений Саакашвили" пришли к выводу, что застройщик и топ-чиновник времен Порошенко Лев Парцхаладзе и его партнеры пытаются вернуть себе кураторство над строительной сферой через Офис простых решений (Национальный совет реформ) Михеела Саакашвили. i Журналисты пишут, что главным лоббистом Парцхаладзе выступает глава ОП Андрей Ермак.

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