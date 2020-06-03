"Строительные олигархи" хотят, чтобы Парцхаладзе возглавил реформу ГАСИ, — СМИ

Застройщик и топ-чиновник времен Порошенко Лев Парцхаладзе и его партнеры пытаются вернуть себе кураторство над строительной сферой через Офис простых решений (Национальный совет реформ) Михеела Саакашвили. Если Парцхаладзе попадет туда, то на строительный рынок вернуться все его "наработки" времен работы замглавы Минрегиона.

Об этом пишу "Вести" в материале "Зачем Парцхаладзе собрался в Офис простых решений Саакашвили".

Журналисты пишут, что главным лоббистом Парцхаладзе выступает глава ОП Андрей Ермак. "По нашей информации, со стороны исполнительной власти назначение Льва Парцхаладзе в исполком Нацсовета также поддерживает протеже Андрея Ермака в Кабинете Министров – в прошлом основатель инвестиционно-девелоперской компании Eastgate Development, а ныне глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов, у которого есть на то свои мотивы. Помимо дружбы, общих знакомых и похожих бизнес-интересов, у Чернышова с Парцхаладзе немало общего", - пишет издание.

Журналисты также отмечают, что и Чернышов, и Парцхаладзе имеют тесные связи с рядом крупных киевских застройщиков – нардепами от ОПЗЖ Дмитрием Исаенко и Вадимом Столаром, а также с другом Андрея Богдана Андреем Вавришем. Кроме того, по мнению издания, Парцхаладзе вступил в союз с одиозными "братьями Алексеем и Юрием Горовыми, которые вот уже почти десять лет плотно связаны со строительным бизнесом".

Всех этих людей объединяет желание "откорректировать" градостроительную реформу, которую запустил Президент и вернуть свое влияние на строительный рынок, которого они были лишены после избрания Владимира Зеленского. Так, например, лично Парцхаладзе утратил влияние на ГАСИ после увольнения его креатуры во главе ведомства Сергея Кузьмина, а, кроме того, Лев Ревазович, потеряв должность в Минрегионе, был отлучен от схем с Научно-техническим советом при министерстве. Всей этой "команде строительных олигархов" удалось даже "сбить" министра Алену Бабак, но это не помогло, потому что Президент запустил ликвидацию ДАБИ.

"Понимая риски снова остаться за бортом в результате реформы градостроительной отрасли, Парцхаладзе, Чернышов и компания, похоже, решили ее "сделать вместе" – возглавить и переделать под себя. Судя по всему, именно для этого Парцхаладзе и деллегируется в исполком Нацсовета реформ при Саакашвили. Лев Ревазович должен сделать следующее: программа максимум – сменить вывеску, но сохранить ГАСИ или программа-минимум -расставить нужных людей в новосозданных органах", - подводит итог издание.