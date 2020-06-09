Во время карантина только сельскому хозяйству удалось сохранить уровень зарплат, - Матарыкин

Карантин в Украине, введенный 12 марта из-за коронавируса, стал основной причиной падения зарплат в украинской экономике. Такое мнение высказал директор Информационно-аналитического центра "Простые решения" Виталий Матарыкин. "Иммунитет" проявился только у сельского хозяйства, а в промышленности - у нефтепереработки, сообщает портал a-k-r.info.

В апреле средняя зарплата в целом по стране сократилась по сравнению с мартом почти на 10% - до 10,4 тыс. грн в месяц, согласно данным Госстата. При этом практически весь ее годовой прирост нивелирован введенными ограничениями для бизнеса.

Исключение составляет только сельское хозяйство, где темпы роста зарплат даже превышают прошлогодние. В апреле аграрии стали получать на 16% больше, чем в марте - 10,4 тыс. грн. Это поясняется как особенностью посевных работ, подготовка к которым была проведена еще до введения карантина, так и внедрением в последние годы информационно-коммуникационных технологий в отрасли, позволяющих работать удаленно.

Больше всего в кризис пострадали работники отелей и предприятий общественного питания.

Зарплата в отрасли упала в апреле по сравнению с мартом на 38% - до 3,5 тыс. грн и достигла минимального уровня за последние 4 года.

"Зарплатный шок" переживает авиатранспорт из-за практически остановленного пассажирского авиасообщения в мире. В апреле выплаты здесь упали на 28% к марту - до 15,1 тыс. грн. Год назад они составляли 26,5 тыс. грн.

Компании из сферы информации и телекоммуникации стали платить работникам в апреле на 21% меньше, чем в марте - 18,3 тыс. грн. В отрасли также стали получать меньше, чем год назад.

В госсекторе, в основном, уровень оплаты снизился незначительно. Исключение составляет здравоохранение, где зарплаты в апреле упали на 14%. Существенно сократилось финансирование занятых в научных исследованиях и разработках, строительстве и операциях с недвижимостью.

В промышленности зарплаты в апреле снизились на 12% и составляют 11,4 тыс. грн. Рост отмечен только в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - почти на 6% - до 16,8 тыс. грн.

Примерно на 30% упали зарплаты в легкой промышленности. В апреле работники этой сферы получили в среднем 4,8 тыс. грн. Это наименьший показатель с февраля 2017 года.

В фармацевтике зарплаты в апреле упали чуть ли не на 20% по сравнению с мартом и немногим превышали 20 тыс. грн. Хотя отрасль остается самой высокооплачиваемой в промышленности и несущественно уступает в экономическом секторе только сфере финансов.

"Статистика рынка труда четко демонстрирует влияние карантина на экономику и уровень доходов большинства работающих. На первый взгляд, в пандемию нелогично выглядит падение зарплат у медицинского персонала и у занятых в производстве лекарств. Но это можно объяснить. Украина, как и другие страны, временно ограничивала оказание медпомощи большинству категорий больных из-за приоритета борьбы с коронавирусом. Проведение плановых обследований и операций возобновили только с 5 мая. Кроме того, люди стали меньше посещать аптеки на фоне общей паники. Эти два фактора привели к тому, что спрос на лекарства упал. С другой стороны, у украинских производителей возникли трудности с закупками импортного сырья для производства медикаментов из-за проблем с транспортном в мире и внутренними ограничениями стран-экспортеров АФИ. Это ударило по фармацевтической отрасли. Наконец, сотрудники, работающие удаленно, стали получать меньше, многие ушли в отпуск за свой счет, что отразилось на фонде оплаты труда. Очевидно, что правительству стоит подготовить пакет мер для помощи наиболее пострадавшим отраслям и поддерживать предложения бизнеса по выходу из кризиса. Такое партнерство позволит быстрее остановить экономический спад", - прокомментировал Виталий Матарыкин.